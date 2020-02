‘Survivors 2020’ évacue les concurrents de la forte tempête au Honduras

Lorsque ‘Survivors 2020’ a commencé le 20 février dernier, Mediaset Espagne avait déjà avancé que les candidats allaient faire face des conditions météorologiques beaucoup plus compliquées que les autres années. La raison? A cette occasion, la période d’émission a été avancée d’un mois et demi par rapport à la normale, ce qui a conduit à moins d’heures de clarté au Honduras, des températures maximales et minimales plus marquées et une forte saison des tempêtes que les candidats au format BulldogTV commencent déjà à subir.

Comme vous l’avez appris dans FormulaTV scoop, les participants de «Survivors 2020» ont été évacués par les responsables du format après les fortes tempêtes qui souffrent déjà dans les Keys et dont les prévisions devraient empirer dans les prochaines heures. Ce portail a pu s’entretenir avec Alfredo Ereño, responsable de BulldogTV, pour connaître l’ampleur réelle de cette situation. Dans des déclarations à FormulaTV, cela explique que ce jeudi 27 février a déclenché une tempête qui, “Il devrait durer jusqu’au samedi inclus”, par conséquent, l’ordre a été d’évacuer les candidats “en moins de deux heures depuis le déplacer leurs îles à Cayo Menor plus tard à ce moment serait dangereux pour eux“.

Logo «Survivors 2020»

Ereño explique que tous les candidats “sera évacué de ses plages à Cayo Menor, où la Palapa est installée et le contrôle de réalisation, ainsi que toute la partie technique du format “. Le manager a expliqué que même ce mercredi 26 février, une décision similaire avait déjà été prise avec l’équipe technique en charge de l’espace.”L’équipe est déjà partie car la traversée de l’endroit où se trouve l’équipe aux Keys est plus longue et plus compliquée et il y a eu de nombreuses vagues; pour eux, ils ont déménagé hier soir pour être sûrs et pouvoir faire le programme en direct. “Cela dit à FormulaTV que ce problème météo a obligé à adapter tous les jeux depuis “La plage d’où ils ont été fabriqués sera impraticable pendant le gala”.

Évacué à Cayo Menor

Une fois le gala terminé, les candidats ne retourneront pas dans leurs îles respectives: tout le monde restera à Cayo Menor car une sécurité insuffisante est garantie pour effectuer la traversée suivante. À cet endroit, ils vivront au moins trois ou quatre jours. Le responsable de BulldogTV explique que malgré la vie dans ce nouveau Cay, la distribution par équipes sera maintenue tout en les candidats expulsés qui allaient déménager à la «plage Desvalida» resteront également à Cayo Menor, mais vivant indépendamment de leurs pairs. De cette façon, la dynamique du programme tentera de garantir autant que possible compte tenu des problèmes météorologiques auxquels l’équipe est confrontée.

Problèmes de connexion possibles

D’autre part, le responsable des «Survivants» explique également que l’espace est confronté à un autre problème, dans ce cas technique: la connexion directe de l’île avec l’Espagne. “Nous avons eu des problèmes pour transmettre une partie des données que nous recevons normalement le matin en voyant ce qui s’est passé la nuit dernière”, explique le manager, laissant dans l’air qu’il peut y avoir une sorte de problème de connexion avec Lara Álvarez et les concurrents. Dans le cas où pendant le gala il y avait beaucoup de problèmes avec la connexion et le signal était perdu, Ereño est clair que “le programme a beaucoup de contenu, très intéressant et ne pouvait se poursuivre qu’à Madrid sans problème”. Malgré cela, il pense que “Ce serait étrange si nous perdions la connexion pendant très longtemps … ce serait étrange”.

La situation se répétera.

Enfin, le gestionnaire explique que dans ce cas “L’équipe est au courant de tout (…) nous savions que cela allait arriver et nous étions bien préparés”, bien qu’il reconnaisse que “l’incertitude sur le climat, en particulier dans la partie technique, est toujours là”. Malgré tout, il est très clair qu ‘”il est clair que la sécurité passe avant tout, pour l’équipe et pour eux” et il affirme que la situation se répète dans les semaines à venir.

.