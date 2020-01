‘Survivors 2020’ marque Fani (‘L’île des tentations’) pour concourir

‘Survivors 2020’ se rapproche et, comme d’habitude, l’égouttement d’aspirants supposés a déjà commencé de marcher sur les plages honduriennes. Bertín Osborne, Rocío Flores ou Maite Galdeano et son fils Cristian sont parmi ceux qui ont sonné le plus fort et, maintenant, la liste est ajoutée par Fani Carbajo, l’un des protagonistes de “ L’île des tentations ”.

Fani Carbajo

Comme le rapporte La Razón, l’organisation de réalité aurait essayé la jeune femme de concourir, chose qui n’est pas surprenante après tout le phénomène qui s’est déclenché autour de lui avec sa participation à «L’île des tentations». De plus, avoir Fani dans ‘Survivors’ signifie avoir indirectement Christofer, soit sur les plateaux, soit commenter sa participation aux programmes de la chaîne, ce qui porterait le format deux étoiles au prix d’un.

Le couple est le plus grand protagoniste de la réalité amoureuse. Après sept ans de relation solide, elle est tombée sous la tentation de Rubén, l’un des célibataires. Cela a complètement détruit Christofer, le conduisant à vivre le moment le plus commenté de tout le programme, la célèbre course de plage en criant: “Estefaníaaaaa!“En fait, cette scène a donné vie au” Défi Estefania “, qui a été diffusé dans des programmes tels que” OT 2020 “ou le Gala des Prix Goya.

Toute une découverte

La jeune femme s’est révélée être une découverte de Mediaset. Il s’est présenté à la réalité, déclarant qu’il pourrait être la fille de Los Chichos ou Los Chunguitos, quelque chose qu’il avait déjà donné à plaisanter avant la diffusion de “ The Island of Temptations ”. Et maintenant, en pleine diffusion, la jeune femme donne non seulement de quoi parler de ses actes dans le programme, puisque son passé amoureux est devenu le protagoniste de la grille Telecinco, qui a découvert une ancienne relation avec Mario, ancien concurrent de «GH 4», et Jacobo Ostos, qui était également un concurrent sur «Survivors».

