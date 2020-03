‘Survivors 2020’ prépare le rapatriement de l’équipe et des candidats au ministère des Affaires étrangères

La planète entière est en état d’alerte en raison de la pandémie qui se poursuit aujourd’hui. Plus de 248 000 sont des personnes infectées par le coronavirus COVID-19, qui dans notre pays dépasse déjà 20 000 cas et 1 000 personnes sont décédées. Cette grave crise affecte également le Honduras, le pays dans lequel ‘2020 Survivors’ a lieu. Douze personnes y sont déjà mortes et leur gouvernement a déclaré l’état d’alerte, ce qui a causé près de 300 Espagnols qui se trouvent sur le territoire aujourd’hui ont demandé à être rapatriés dans notre pays. Parmi ceux-ci figurent les candidats et toute l’équipe de Bulldog TV travaillant sur l’émission de téléréalité Mediaset Espagne.

Des sources du ministère des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération ont indiqué que le L’équipe de réalité ‘Survivors’ a contacté l’ambassade pour quitter le pays et retourner en Espagne après la suspension des vols entre les deux pays. 125 sont les personnes qui travaillent aujourd’hui dans «Survivientes 2020» du Honduras, à qui ils rejoignent 154 autres Espagnols qui sont également là aujourd’hui et qui souhaitent être rapatriés immédiatement dans notre pays. Pour cette raison, le Gouvernement a déjà commencé à œuvrer pour qu’ils reviennent dans les plus brefs délais.

Jorge Javier Vázquez, présentateur de «Survivientes 2020»

Mediaset Espagne, pour sa part, a nié toute sorte de “changement par rapport à l’équipe” Survivors 2020 “et à ses concurrents”. Cependant, Comme FormulaTV l’a appris, le producteur de la téléréalité a contacté les autorités compétentes d’étudier comment rapatrier une partie de l’équipe en Espagne, ainsi que les candidats expulsés Alejandro Reyes et Vicky Larraz, qui restent au Honduras. Ce sont des déplacements habituels à mesure que le concours progresse, bien que la routine ait été modifiée par le coronavirus et l’annulation des vols commerciaux.

De même, Bulldog TV a voulu connaître de première main le protocole à suivre au cas où la situation empirerait au Honduras. La chaîne rejette pour l’instant la suspension du programme mais il semble question de temps que la crise sanitaire oblige à prendre cette décision et le rapatriement finit par concerner tous les membres de l’équipe et les concurrents et pas seulement une partie. De cette façon, il essaie de gagner du temps et d’étirer au maximum son produit vedette de la saison, mais les sources consultées par ce portail tiennent pour acquis l’annulation de ‘Survivors 2020’ dans les prochains jours.

L’étranger ne paiera pas

Pour l’instant, il n’y a pas de date de clôture pour ce rapatriement, bien que, selon les médias susmentionnés, le ministère des Affaires étrangères travaille déjà avec la compagnie Air Europa pour parvenir à une “solution commerciale” cela permet de ramener tous les Espagnols dans les plus brefs délais. Bien sûr, il est précisé que le coût de ce vol ne sera pas pris en charge par des fonds publics, de sorte que le producteur du programme avec chaque individu doit financer le coût total du voyage du Honduras vers notre pays.

Avant cette suspension du format, le programme a subi plusieurs modifications pour s’adapter aux nouvelles circonstances provoquées par le coronavirus. De cette façon, ‘Survivors’ n’a pas eu de public présent sur le plateau et a considérablement réduit le nombre de personnes invitées aux galas et débats. De plus, sa durée a été considérablement réduite pour s’adapter au nouveau protocole de production de Mediaset Espagne face à la crise COVID-19 à laquelle notre pays est confronté. L’espace a également dispensé le service de coiffure et de maquillage afin d’éviter d’éventuelles contagions dans l’équipement des différents formats.

