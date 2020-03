«Survivors 2020» rend hommage aux personnes touchées par les coronavirus en Espagne et en Italie

Le monde traverse sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la pandémie de coronavirus. Une grande partie de la population espagnole a dû arrêter son activité pour mettre en quarantaine et essayer de propager le virus le moins possible. Cela a également été observé dans l’industrie de la télévision en général et, en particulier, dans «Survivors», qui est en échec après avoir été déclaré état d’urgence au Honduras.

Une partie de l’équipe «Survivors» sera expatriée en Espagne pour atténuer une éventuelle contagion au COVID-19, donc Les travailleurs honduriens ont voulu rendre hommage aux personnes touchées, en particulier aux Espagnols et aux Italiens. Les deux pays sont les plus touchés d’Europe et, en somme, d’où viennent les travailleurs de la réalité de survie.

Jordi González a présenté au début du gala «Survivors: Connection Honduras» une vidéo qui montrait un coeur créé avec des lumières, qui était accompagné du texte “Du Honduras, nous sommes avec vous (siamo avec voi). Force (force)”. Lara Álvarez a également souhaité offrir quelques mots aux personnes concernées: “Faites-nous part de votre appréciation. Nous voulons que vous vous sentiez proche de nous et pas seulement par la télévision, mais aussi par contact avec nos familles. C’est cette motivation qui donne de la patience aux gens qui sont ici. “

Alejandro Reyes et Vicky Larraz, au Honduras

Jeudi dernier, le 19 mars, Jorge Javier Vázquez a précisé que Alejandro Reyes était au Honduras en raison de limitations de mobilité et de la fermeture des frontières dans le pays. González a voulu clarifier la situation pour rassurer Ivonne Reyes, qui a partagé il y a quelques jours l’état de son fils sur les réseaux sociaux. “Bien que dans des circonstances normales, votre fils soit ici et aussi Vicky Larraz, il ne peut en être ainsi en raison de la situation au Honduras, puisqu’il n’y a pas de vols “, a expliqué la conductrice, rassurant la Vénézuélienne en s’assurant qu’elle était parfaitement.

