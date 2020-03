‘Survivors 2020’ retarde l’information des candidats sur la crise des coronavirus

Les concurrents de «Survivientes 2020» ont poursuivi leur aventure au Honduras inconscient de la crise que traverse le monde en général et en Espagne en particulier avec le COVID-19. Cependant, le programme avait conclu ce dimanche 16 que: la situation avait pris une telle tournure que ce qui se passait devait être signalé. Cela a été rapporté par Jordi González au début de “Survivors: Honduras Connection”, qui a également expliqué que l’annonce serait faite par les proches eux-mêmes, qui enregistreraient une vidéo rassurante.

A aucun moment il n’a été exprimé par le programme que l’annonce devait avoir lieu ce dimanche 16, mais; Comme il s’agissait d’un gala et qu’il a été annoncé dès le début, le public s’attendait à ce que cela se produise immédiatement. Cependant, le procès-verbal passait et, bien que le présentateur y ait fait référence, le contenu se succédait sans trace de coronavirus.

En fait, Jordi González a indiqué qu’ils avaient déjà contacté tous les proches pour l’enregistrement du message et, par exemple, quand le moment est venu pour la connexion entre Alejandro Reyes – la personne expulsée de la semaine – et Ivonne Reyes, son mère, le présentateur a précisé qu’il ne lui avait pas encore dit parce que ils attendaient que tous les messages arrivent, ce qui pourrait signifier qu’ils les recevaient tout au long du gala. Mais rien.

Les survivants seront informés de la situation que nous vivons dans notre pays et dans le monde et nous le ferons par l’intermédiaire de leurs proches https://t.co/0FBgMJbayp # ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/vqAgw6Tdhv

– Survivants (@Supervivientes) 15 mars 2020

Il se peut que le moment ait été ralenti par une demande d’Antonio David Flores, le père de Rocío Flores. Et, au milieu du programme, le collaborateur a fait une demande, qui la crise n’a pas été communiquée aux candidats que l’Espagne vivait à cause du coronavirus craignent qu’ils ne déstabilisent. Jordi González a ensuite ouvert un débat sur un plateau avec des membres de la famille présents, pour connaître l’opinion de tous. Chistofer, le partenaire de Fani, a rejoint son opinion, tandis que Maite Galdeando, mère de Cristian Suescun; et Claudia, la cousine d’Ivana, considérait que la situation a dépassé les limites dans lesquelles sa notification était nécessaire.

La discussion sur le plateau a été réglée avec Jordi González, transmettant aux téléspectateurs que tous les parents allaient être appelés pour connaître leur opinion et voir le consensus qui a été atteint, qui aura retardé les plans de l’organisation de transmettre le message. Cependant, il existe déjà des programmes qui sont prévus, comme «Operación Triunfo», l’autre format qui implique le confinement et l’isolement pour les candidats diffusés en Espagne. Gestmusic si elle décidait d’aviser ses participants. Il l’a fait par le biais d’un appel avec ses proches, pour s’assurer que tout allait bien, et a donné à chacun la possibilité de continuer ou non, à volonté.

La politique du pays dans lequel se développent les “Survivants”, le Honduras, entre également en jeu, puisque son président, Juan Orlando Hernández, a décrété l’état d’alarme dans le pays presque en même temps que l’Espagne. Plus sérieuse est la nouvelle qui a été publiée ce 15 mars. Le législateur lui-même a rapporté via son compte Twitter que les frontières aériennes, maritimes et terrestres sont fermées, raison pour laquelle le retour des candidats en Espagne est en danger.

J’ai ordonné qu’à partir de 23 h 59 aujourd’hui, les frontières aériennes, maritimes et terrestres soient fermées (ouvertes uniquement pour le transport de marchandises et de fournitures), afin de protéger les Honduriens du coronavirus.

– Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 16 mars 2020

Messages des «survivants»

Jordi González a commencé cette «Survivors: Honduras Connection» avec un discours émotionnel à encourager la population à aller de l’avant et exprimer la volonté du programme d’être une voie de sortie vers la crise que traverse le pays. “Nous voulons vous servir d’évasion, obtenir des nouvelles de vous, être quelque chose qui nous transporte dans la vie que nous avions il y a quelques jours”, a déclaré le présentateur, qui a également insisté sur l’importance de suivre les consignes de sécurité imposé par la Santé et le Gouvernement pour pouvoir dire le plus tôt possible la fin de la crise du COVID-19.

Ses paroles s’ajoutent à celles prononcées par Jorge Javier lors du gala de jeudi dernier, ainsi qu’à celles de Lara Álvarez. Tous les trois conviennent que l’intention du programme n’est pas une alternative à l’information, mais une voie d’évasion pour tous ceux qui souffrent de la crise des coronavirus.

