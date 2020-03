«Survivors 2020» réunira les équipes lors du gala du jeudi 26 mars

Depuis son arrivée sur l’île des «Survivants», Les concurrents de Telecinco Reality ont été divisés entre mortels et serfs, déterminant l’espace qu’ils occupent sur l’île et, par conséquent, le confort relatif auquel ils peuvent avoir accès. Alors que la première équipe vit dans une zone plus accessible pour la pêche, la deuxième équipe a moins de soleil et plus de difficultés à collecter. Cependant, cette dynamique connaîtra prochainement un revirement.

Fani Carbajo dans «Survivors: No Man’s Land»

De retour d’un bloc publicitaire dans le numéro du 24 mars, le présentateur de «Survivors: No Man’s Land», Carlos Sobera, a surpris avec une annonce dont il n’a pas fourni plus d’informations: “Dans deux jours, jeudi: unification des équipes”. Avec cette révélation succincte, reçue sous les applaudissements sur le plateau avant le test de récompense, un changement était prévu dont nous ne connaissons pas encore les conséquences, au-delà de l’unification de la coexistence.

???? JEUDI, NOUS VIVRONS L’UNIFICATION DES ÉQUIPES ???? https://t.co/NzT6uvqB3J # TierraDeNadie5 pic.twitter.com/aSe7uLuRXn

– Survivants (@Supervivientes) 24 mars 2020

Pour découvrir la profondeur de ce virage, il faudra attendre le jeudi 26 mars, date du sixième gala “ Survivors 2020 ”, qui promet d’offrir des surprises dérivées de cette nouvelle phase du concours. En outre, Nous saurons qui suit les traces de Vicky Larraz, Alejandro Reyes et Bea Retamal pour devenir le quatrième expulsé de l’édition.

Les nominés de la semaine

La dernière diffusion de «No Man’s Land» a également permis de révéler qui a été choisi par le public pour se sauver de la nomination. Pour la deuxième fois consécutive, la sauvegarde a été Fani Carbajo, laissant Nyno Vargas, Ferre et Cristian Suescun en nomination, dont les exilés seront sélectionnés pour quitter l’île principale pour faire face à une éventuelle expulsion finale lors de ce gala le jeudi 26 mars.

