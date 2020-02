«Survivors 2020» révèle le grand tournant inattendu avec lequel il commencera son édition «la plus extrême»

* En préparation

L’aventure la plus extrême de Mediaset Espagne commence ce jeudi 20 février. Telecinco présente «Survivors 2020», qui selon les responsables est le plus difficile de l’histoire du format dans notre pays. À cette occasion, l’espace sera diffusé plus tôt que d’habitude, ce qui a amené les nouveaux aventuriers à faire face à un climat différent au Honduras. A cette occasion, les conditions météorologiques sont plus compliquées et il y a moins d’heures de lumière, les tempêtes seront beaucoup plus fréquentes et les températures maximales et minimales connaîtront une baisse. C’est clair que Survivre aux Cayos Cochinos ne sera pas facile pour quiconque. Est-ce que tout le monde résistera ou vivra l’abandon à l’avance?

Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez et Jordi González présentent ‘Survivors 2020’Mediaset Espagne

Jorge Javier Vázquez, Jordi González et Carlos Sobera à Madrid et Lara Álvarez du Honduras seront à nouveau les maîtres de cérémonie de cette édition dans laquelle 200 personnes travailleront au Honduras et 150 à Mediaset et seront en vedette le plus jeune casting des cinq dernières années. Nyno Vargas, Vicky Larraz, Ana María Aldón, Rocío Flores, Fani Carbajo, Yiya Guillén, Alejandro Reyes, Ivana Icardi, Bea Retamal, Hugo Sierra, Antonio Pavón, Jorge Pérez, José Antonio Avilés, Ferre, Albert Barranco, Elena Rodríguez et Cristian Suescun sont les visages familiers qui ont osé rejoindre l’aventure. Ils se battront pour remporter les 200 000 euros du prix final. Qui l’obtiendra?

Une grande surprise initiale

Dans cette édition, au-delà de la météo, il y aura d’autres innovations et dans ce cas, ‘Survivors’ mettra de côté des pirates qui étaient très présents l’année précédente et dans ce cas, l’espace entrera dans les terres des dieux préhispaniques les plus impitoyables. De plus, l’espace comprendra un grand tournant inattendu lors du gala inaugural, comme Lara Álvarez a avancé le mardi 18 février dans «The Panic Room», de Cuatro et Divinity. Le co-animateur de la réalité a expliqué que “Jeudi, les concurrents devront prendre une décision très importante et c’est qu’au début du format, ils devront éliminer trois de leurs coéquipiers”. Que va-t-il leur arriver? Vont-ils aller vivre seuls directement au Palafito? Vont-ils devenir capitaines? Auront-ils un quelconque privilège ou la conséquence de leur sélection sera-t-elle négative?

Premières tensions dans le groupe

Ces doutes seront résolus lors d’un premier gala au cours duquel De plus, nous verrons les sauts en hélicoptère déjà traditionnels de tous les participants et le premier match. Une fois que tout le monde arrive au premier emplacement, ils doivent participer à un jeu spectaculaire qui déterminera quelle équipe aura accès aux meilleures conditions possibles au début de la survie. Et est-ce Tous les participants seront répartis en plusieurs équipes à caractère itinérant, qui vivront dans des lieux différents dans son passage à travers le format. De plus, dans le premier gala de l’édition, nous verrons comment ont été les premiers jours de coexistence des aventuriers de l’hôtel, une conférence que Lara Álvarez a déjà qualifiée de «de tension». Le présentateur a avancé que la tension entre Yiya et Fani a été maintenue et que José Antonio Avilés a également joué dans certains combats dans l’espace.

.