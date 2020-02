‘Survivors 2020’ sera présenté le jeudi 20 février sur Telecinco

Après beaucoup de discussions sur son arrivée, nous avons déjà une confirmation officielle: «Survivors 2020» revient le jeudi 20 février à 22 heures et le fera dans sa chaîne habituelle, Telecinco. Cette nouvelle édition sera menée par les mêmes visages que la précédente: Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera et Lara Álvarez, donc tout semble indiquer que jeudi ne sera pas le seul jour de gala et que Sobera aura sa place à Cuatro, suivant la piste des émissions croisées qui a commencé l’année dernière et qu’il a maintenu avec d’autres espaces.

Carlos Sobera, dans ‘Survivors 2020’

Le programme occupe ainsi l’écart laissé par «L’île des tentations» et rivalisera avec «Tell me» dans La 1, avec le cinéma dans Antena 3, avec «Nightmare in the kitchen» dans laSexta et avec «In the spotlight» ‘sur quatre. Comme prévu, il n’y aura pas de grands mouvements de leadership avec l’émergence du géant Mediaset, puisque le programme précédent a réussi à récolter, à sa grande surprise, des données d’audience importantes.

Sa première est une surprise, car elle se produit deux mois plus tôt que nous sommes habitués à. La raison en est le mouvement inattendu sur la grille que Telecinco a dû orchestrer, qu’il avait préparé pour diffuser “ GH Duo ” et faire glisser l’émission de téléréalité jusqu’à la mi-avril, qui est le mois au cours duquel il commence généralement à être diffusé. Avant le jour 20, il y aura deux épisodes de «Le débat des tentations» le vendredi 14 et le mardi 18, ce dernier avec la présence de tous les participants.

Un truc sûr

Le programme est l’un des atouts les plus sûrs pour le groupe de communication, car il a montré des signes que les «survivants» est plus vivant que jamais. En fait, il a clôturé l’édition 2019 comme la plus vue de l’histoire, depuis sa sortie en 2000. La formule du succès, évidemment, repose également sur le casting du programme, qui en 2019 présentait Isabel Pantoja comme star. Cette année, les espoirs reposent à Rocío Flores, bien que la même chose que le reste du casting donne la surprise.

Et est-ce les combinaisons entre célébrités sont parfois plus explosives que la personne elle-même. Dans ce cas, l’un des plus attendus se trouve dans Elena Rodríguez, mère d’Adara, et Hugo Sierra, ex-partenaire de celui-ci, car ils continueront l’histoire qui a réalisé que “ GH VIP 7 ” se lève également comme l’une des éditions les plus vues de la réalité.

