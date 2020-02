«Survivors 2020» s’ouvre avec style avec 32,7% et «Dis-moi comment ça s’est passé» résiste avec 13,9%

«Save me lemon»: 1 608 000 et 14,7%

«Sauvez-moi orange»: 1 921 000 et 19,6%

«Sauve-moi la banane»: 2 215 000 et 17,3%

«Tout est un mensonge»: 541 000 et 4,8%

«Panier précédent: classement Eurobasket» «Roumanie-Espagne»: 278 000 et 2,7%

‘Basket: class.eurobaske’ “Roumanie-Espagne”: 276 000 et 2,9%

«Les tentations des femmes et des hommes et vice versa»: 238 000 et 2,3%

«The Panic Room»: 407 000 et 2,9%

«Marché central»: 729 000 et 7%

«Servir et protéger»: 835 000 et 8,7%

«Acacias 38»: 836 000 et 8,9%

«Le chasseur»: 754 000 et 7,5%

«Espagne directe»: 924 000 et 8%

«Ici la Terre»: 1 619 000 et 12,2%

«Zapeando»: 722 000 et 6,7%

«Mieux tard: percée»: 479 000 et 5%

«Mieux vaut tard»: 725 000 et 7,4%

«Connaître et gagner»: 964 000 et 8,5%

«Grands documentaires»: 572 000 et 5,8%

Comprend:

– «Vie à la mode à haute température»: 598 000 et 5,8%

– “Greatly escapades” des “jeux mortels”: 546 000 et 5,7%

«Documenta2»: 282 000 et 3%

Comprend:

– “L’origine des continents” “Eurasie”: 282 000 et 3%

‘Les recettes de Julie’ “La route des champignons”: 249 000 et 2,5%

«Attention, ça marche»: 93 000 et 0,8%

«Le programme Ana Rosa»: 568 000 et 19,5%

«Il est déjà midi»: 1 171 000 et 14,7%

1

«Petits déjeuners de TVE» «Alberto nuñez feijoo»: 246 000 et 11,2%

«Le matin»: 216 000 et 8,2%

«À ce jour»: 357 000 et 7,6%

«Information territoriale 1»: 505 000 et 6,6%

Comprend:

– «Petits déjeuners de TVE» «Alberto nuñez feijoo»: 6 000 et 0,1%

«Coeur»: 747 000 et 7,4%

Antenne 3

«Miroir public»: 367 000 et 15,8%

«Plus de miroir public»: 405 000 et 12,3%

“Karlos arguiñano cuisine ouverte” “Bar au four avec pommes de terre”: 678 000 et 12%

«Roulette chanceuse»: 1 388 000 et 16,3%

le sixième

«En clé de nuit»: 5 000 et 0,5%

«Aruser @ s: précédent»: 163 000 et 8,7%

«Aruser @ s»: 305 000 et 13,1%

‘Red hot: previous’: 287 000 et 10,2%

«Red hot»: 765 000 et 14,1%

Quatre

«Surferos tv»: 26 000 et 1,8%

«Le coquin»: 64 000 et 3%

«Le concours de l’année»: 120 000 et 5,1%

‘Cobra Alert’ “The Great Return”: 142 000 et 5,8%

‘Cobra Alert’ “La Petite Princesse”: 204 000 et 7,6%

«Alerte Cobra» «Vie volée»: 213 000 et 6,1%

‘Cobra Alert’ “The Wrestler”: 208 000 et 3,8%

«Le concours de l’année»: 521 000 et 5,9%

Le 2

«Tendances du zoom»: 17 000 et 1,7%

«Anglais à la télévision»: 12 000 et 0,9%

“Les terres arides” de l’Europe la plus sauvage: 22 000 et 1%

“Peuple de Dieu” “La tragédie oubliée”: 22 000 et 1,1%

«Voici le travail»: 33 000 et 1,4%

«L’aventure de la connaissance»: 23 000 et 1%

«Documenta2»: 30 000 et 1,2%

Comprend:

– ‘1968: l’année qui a changé l’histoire’ “Automne”: 30 000 et 1,2%

«Grands designs»: 34 000 et 1,2%

‘Matinées cinéma’ “Une raison de vivre et une de mourir”: 223 000 et 4%

«Tourisme rural dans le monde»: 148 000 et 1,5%

“C’est de l’art” “Folie”: 236 000 et 2,1%

Informatif:

1

‘Nouvelles du matin’: 224 000 et 17,8%

«Journal télévisé 1»: 1 352 000 et 11,8%

«News 2»: 1 908 000 et 12,1%

Le 2

«Les 2 nouvelles»: 111 000 et 0,8%

Antenne 3

«Nouvelles du matin»: 94 000 et 11%

«Nouvelles du matin»: 245 000 et 11,5%

‘Antenna 3 news 1’: 2 100 000 et 18,6%

«Votre temps avec Roberto Brasero»: 961 000 et 8,6%

‘Antenna 3 news 2’: 1 907 000 et 12,7%

Telecinco

«Informationnel Telecinco Matinal»: 121 000 et 14,2%

‘Informative Telecinco Matinal’: 163 000 et 12,3%

«Informative Telecinco Matinal»: 224 000 et 10,6%

«Telecinco informationnel 15h00»: 1 698 000 et 15%

«Telecinco informationnel 21h00»: 2 499 000 et 16,4%

Quatre

«Quatre nouvelles sportives»: 571 000 et 5,1%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1 302 000 et 14,1%

«laSexta Noticias: Jugones»: 726 000 et 6,5%

‘laSexta news 20h’: 1 116 000 et 9,3%

Chaînes:

.