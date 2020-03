‘Survivors 2020’ surprend avec un gala réduit de 5 et aucune réception pour les expulsés sur le plateau

Le Gala 5 de ‘Survivors 2020’ s’est terminé avec l’expulsion de Vicky Larraz et quatre nouveaux nominés: Fani Carbajo, Cristian Suescun, Ferre et Nyno Vargas. De plus, José Antonio Avilés s’est proclamé le nouveau Dieu de la plage. Jusqu’à présent, tout est normal. Cependant, les téléspectateurs n’ont pas oublié quelques changements importants dans la durée et le contenu programme traditionnel.

Lara Álvarez s’entretient avec Jorge Javier Vázquez dans «Survivientes 2020»

Ce jeudi 19 mars, Jorge Javier Vázquez a dit au revoir au gala vers 00h45, une heure plus tôt que d’habitude. Ce n’était pas la seule surprise pour les supporters, qui ont également souligné l’absence d’Alejandro Reyes sur le plateau. La dernière personne expulsée est généralement interviewée par le présentateur à son retour de son aventure au Honduras, mais le fils d’Ivonne Reyes n’est pas apparu cette fois, comme Bea Retamal l’avait fait sept jours plus tôt.

Ivonne Reyes, présente sur le plateau toute la nuit, a sauvé le sujet à la surprise de Jorge Javier, qui s’est borné à souligner: “Oui, votre fils va bien et il a beaucoup mangé”. Avec ce bref message, il a rejeté le programme, ce qui a suscité d’innombrables questions sur les réseaux sociaux: Alejandro n’est-il pas encore arrivé en Espagne? Sera-ce les problèmes de voyage en Espagne à cause de la crise des coronavirus?

Réduction des heures de grande écoute

Au milieu de la crise des coronavirus et avec les limites que cela implique, Telecinco a décidé de réduire la durée de ses programmes principaux diffusés en direct à partir de ce jeudi. De cette façon, les trois nuits hebdomadaires de ‘Survivors’ se termineront à 00h45. La même règle s’applique au «Saturday Deluxe», le plat vedette du week-end sur la chaîne Mediaset.

