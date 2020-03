‘Survivors 2020’ vit une guerre des sexes entre filles et garçons: “Ce sont des petits garçons”

L’un des complots les plus courants dans toute réalité est la séparation des groupes entre garçons et filles. Dans ‘Survivors’ Cela a été le plus courant, comme cela s’est produit, par exemple, dans l’édition remportée par Sofía Suescun, qui a rejoint Raquel Mosquera contre Logan Sampedro, Sergio Carvajal et Hugo Paz. Dans cette édition 2020, le test de localisation a favorisé que la situation se termine comme ça, car il a séparé les filles – à l’exception de José Antonio Avilés – des garçons.

Plage des serviteurs de «Survivors 2020»

Ainsi, dans “ Survivors: Connection Honduras ”, ils ont commencé à diffuser le programme car il y avait eu une confrontation entre garçons et filles, pour diffuser plus tard des vidéos dans lesquelles les concurrents des deux îles étaient vus en train de se déchaîner contre les opposants. Dans le premier, ce sont eux avec Avilés qui l’ont fait. C’était précisément l’un des plus critiques, avec Ivana, qui elle croit qu’en tant que leader, elle lui manquait, au détriment de ce qui s’est passé avec Jorge. “Quand Jorge était un leader, tout le monde allait jouer les gars machos, pas avec moi, car ils ne voient pas de compétition“claqua l’Italien.

Pendant ce temps, sur l’autre île, les garçons se sont concentrés sur ce qui s’est passé entre Fani et Rocío Flores. Ferre et Jorge ont mis leur visage pour l’ancien participant de «L’île des tentations», mais Cristian a continué d’amorcer le conflit, répétant sans cesse que Fani avait qualifié Rocío de “matérialiste”. Cependant, à aucun moment, des images ne suggèrent qu’elles perçoivent une «guerre des sexes», quelque chose que Jordi a souligné de l’ensemble.

Les collaborateurs ne voient aucune confrontation

Jordi González a clôturé les vidéos en disant qu’il semble qu’une guerre des sexes se déclenche sur l’île. Cependant, les collaborateurs sur le plateau ne l’ont pas vu de cette façon. Suso, pour sa part, a souligné que ce qui était vu était “des hommes parlant de femmes et des femmes parlant d’hommes”. Violeta a soutenu cet argument: “Ils se sont séparés, se sont séparés, indépendamment du sexeCependant, Belén Ro. un “machirulos” lui a échappé faire référence au groupe de garçons.

.