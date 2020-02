‘Survivors’ annonce son douzième concurrent dans ‘Save Me’ mercredi 12 février

Il y en a déjà 10, mais la liste des candidats «Survivors 2020» continue de s’allonger. Après la confirmation de Jorge Pérez, “la plus belle garde civile d’Espagne” arrive le tour de la onzième candidat, qui sera confirmé demain 12 février dans ‘MYHYV’ et le douzième, qui sera dévoilé le même jour dans l’après-midi, dans le programme ‘Save me’.

Piste du douzième concurrent de «Survivors 2020»

La chaîne suit la structure des annonces, et a donc pris un indice sur son site Web, et dans le cas du douzième candidat, l’objet personnel de ce personnage qui sautera de l’hélicoptère sera bientôt “Des chaussures rouges qui font de l’art partout où il va.”

Antonio Pavón, nouveau candidat?

En plus de votre objectif personnel, le compte Twitter a donné un indice dans lequel il a été dit “pour se promener”, à côté d’un emoji taureau, on peut donc supposer que le candidat peut être lié au monde de la tauromachie, et sur les réseaux sociaux un nom bien connu à la télévision a sauté: Antonio Pavón. L’Espagnol est un torero qui est parti au Pérou pour réussir, et qui est devenu connu dans notre pays pour être lié à Miriam Saavedra et Mónica Hoyos, assistant à plusieurs interviews dans divers ensembles de Mediaset.

Si Pavón rejoint le concours, J’arriverais sur l’île avec Albert Barranco, Rocío Flores, Bea Retamal, Ivana Icardi, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés, Hugo Sierra, Alejandro Reyes et Jorge Pérez, les dix participants déjà confirmés par Mediaset.

.