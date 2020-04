Susana Distancia dans WhatsApp dissipera les doutes de Covid-19

Mexico – Susana Distancia, que le gouvernement du Mexique a créée pour lutter contre COVID-19, dispose déjà d’une ligne WhatsApp, où les gens peuvent consulter chiffres, tests et autres informations sur le nouveau coronavirus.

Ajoutez simplement le numéro de téléphone suivant à vos contacts: 55 8633 8589 et envoyez un “Bonjour” sur cette plateforme de messagerie, afin que Susana Distancia réponde.

Maintenant, via WhatsApp, nous informons la population et répondons à ses questions sur # COVID19. Contactez #SusanaDistancia au 55 8633 8589. Le chat est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; Il a une couverture nationale et ne consomme pas de données. pic.twitter.com/3oWqH1Q99M

– Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 22 avril 2020