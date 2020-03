Susana Guasch se retrouve à l’hôpital pour un accident domestique

La crise des coronavirus est présente dans toutes les actualités. Les précautions et les mesures pour prévenir la maladie sont constantes, comme se laver très bien les mains ou ne pas quitter la maison à moins que cela ne soit strictement nécessaire. Soyez prudent avec le covid-19, mais également avec des incidents qui peuvent se produire quotidiennement, comme cela est arrivé à Susana Guasch, la journaliste sportive de #Vamos sur Movistar +.

La présentatrice a subi un accident domestique qui l’a forcée à se rendre aux urgences à un moment aussi critique: “Je n’ai pas cassé un ongle dans ma vie et en ce moment, à la maison, glissement stupide (comme toutes les chutes) et whoosh! Pied cassé“, il a posté sur son compte Instagram pour informer ses fans.”Pire? Devoir aller à l’hôpital et s’embêter dans ces circonstances. Le meilleur? Qu’il n’y avait personne à ce moment-là à la clinique Cemtro et qu’ils sont venus et m’ont enduit très rapidement. ”

L’ancien présentateur de laSexta devra se reposer à cause de la blessure et vous remarquez déjà les conséquences de rester immobile au même endroit pendant plusieurs jours: “Je suis ici depuis 3 jours, il semble qu’il y a un mois, mais bon … A ce rythme j’espère être prêt quand tout redeviendra normal. Et votre confinement? tel? “, elle lui a demandé plus de 42 000 abonnés qui, bien sûr, se sont tournés vers elle et lui ont envoyé des messages d’encouragement.

Pour défendre Amancio Ortega

Amancio Ortega, propriétaire d’Inditex a fait un don de 300 000 masques en raison du manque de fournitures médicales dans les hôpitaux. Ce geste a été apprécié par de nombreux citoyens. Cependant, il y avait aussi un détracteur et Susana Guasch voulait défendre l’homme d’affaires: “Marcher la cargaison sanitaire grâce à Amancio Ortega. Celui avec l’aumône. Quelle leçon ridicule! “, a publié le journaliste Movistar +, dont le message a recueilli plus de 5 000 «j’aime».

