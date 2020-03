Susana Molina explique la vraie raison pour laquelle elle a disparu de la télévision

L’ancienne participante de “ L’île aux tentations ” a dédié une de ses vidéos sur sa chaîne sur la plateforme vidéo Mediaset pour montrer à ses followers à quoi ressemble la vie de l’influenceuse et aussi Il en a profité pour expliquer les raisons de sa disparition à la télévision. Susana Molina s’est fait connaître dans «Big Brother 14», une édition de réalité qu’elle a également gagnée. Lors de son concours, nous avons rencontré la Murcie et vécu de première main le début de son histoire d’amour avec Gonzalo Montoya.

Susana Molina sur sa chaîne Mtma

Après avoir participé au concours, le couple a disparu de la télévision, mais les deux sont réapparus sur «L’île des tentations» début 2020. Ils ont choisi de tester leur relation dans la réalité réussie et non, l’expérience n’a pas été positif C’était l’endroit où Susana a réalisé qu’elle n’avait pas ressenti la même chose pour Gonzalo depuis un certain temps et a décidé de rompre avec lui dans le dernier feu de joie du programme. Dès que l’espace réussi a été terminé, les différents participants ont visité les décors Telecinco, cependant ce n’était pas le cas de Molina. La fille était dans «Femmes et hommes et vice versa», où elle a refusé d’être tronista du format.

Et bien, il en a parlé dans sa dernière vidéo sur la chaîne ‘With you yes’. Cela a expliqué que se concentre sur sa carrière d’influenceur. «Je me sens plus à l’aise de faire des trucs de réseau que de télévision», admet le vainqueur de «GH 14». Compte tenu de ses paroles, l’influenceur a fait valoir qu’il était fan des émissions de téléréalité, à la fois en tant que spectateur et participant; cependant, il n’est pas intéressé par “après” avoir terminé un concours: “J’aime vraiment les émissions de téléréalité, mais je ne me sens pas à l’aise sur les plateaux, , donc je ne vais pas habituellement à ces choses “, explique l’ancien participant de” L’île des tentations. Certains arguments déjà mentionnés quand il a terminé son concours dans “GH 14”, à quel moment comme maintenant, il s’est concentré plus sur leurs réseaux sociaux et mettre de côté la télévision.

Susana au jour le jour

L’ancienne grande sœur a consacré une vidéo complète sur la chaîne qu’elle a de la plateforme vidéo Mediaset pour montrer ce qu’elle fait tous les jours. De cette façon, le Nous voyons dans la salle de gym tôt le matin avec son entraîneur personnel tandis que l’après-midi, il assiste à des cours d’anglais et à un showroom d’une marque. Dans cette vidéo, Molina explique que ce type de travail est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, car entre autres inconvénients, il n’a pas d’horaire fixe. Il n’est pas non plus facile d’obtenir des collaborations avec des marques comme celles que vous travaillez, en détail: “L’agence reçoit des milliers de demandes de produits à promouvoir et ils me transmettent les propositions. Que cela m’accompagne ou non, je l’accepte ou non.”.

