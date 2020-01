Susana Molina, inquiète pour sa santé après s’être vue dans «L’île des tentations»

«L’île des tentations» est devenue la véritable révélation télévisuelle de la saison. L’émission de téléréalité que Mónica Naranjo présente et produit Cuarzo pour Telecinco et Cuatro est tombée amoureuse de millions de spectateurs et ses protagonistes sont au centre de l’ouragan dans chacune des émissions diffusées. Ce à quoi l’un de vos participants pourrait ne pas s’attendre au-delà de découvrir si son partenaire est l’amour de sa vie et est fidèle, il finirait par détecter un problème de santé Merci de faire partie du programme et de revenir à nouveau aux médias.

Susana Molina dans «L’île des tentations»

Susana Molina, lauréate de la quatorzième édition de «Big Brother», est entrée dans «L’île des tentations» avec Gonzalo Montoya, un autre participant de cette édition de la téléréalité de Zeppelin et avec qui il est en couple depuis six ans. Tous deux sont entrés dans l’espace prêts à tester leur amour mais cette participation a fini par servir à la jeune fille à réaliser un problème de santé qu’elle souffrait depuis longtemps. Elle-même l’a raconté dans une série d’histoires sur son profil Instagram officiel, le célèbre réseau social.

“Il y a une chose que je veux vous dire qui m’a laissé mort”, commence par dire dans une des vidéos, puis avoue que “ça fait longtemps que je me trouve fatal (…) Je suis très fatigué et j’ai de la fièvre toutes les deux fois trois“Molina avoue être très” inquiète “de ce qui pourrait lui arriver, bien que grâce à son passage sur” L’île des tentations “, elle aurait pu découvrir ce qui lui arrivait. Depuis le début de la diffusion, Cela a reçu des messages constants de personnes étudiant la médecine et de professionnels de la santé vous alertant qu’après l’avoir regardée à la télévision et vérifié l’inflammation de son cou, elle semble souffrir de thyroïde.

Entre les mains des médecins

Et c’est que l’inflammation qui est perçue dans son cou semble à tous ces professionnels du monde de la médecine ce n’est pas normal. “Je ne savais pas que ça ressemblait à ça”, la fille avoue dans une autre de ses histoires sur Instagram. C’est pourquoi après les messages reçus et voyant que ce malaise généralisé se poursuit, La jeune fille a décidé de se rendre aux services médicaux, où elle a déjà subi une échographie et une analyse. Une fois que vous avez reçu les résultats et découvert la raison de vos problèmes de santé, vous pouvez alors commencer à être traité.

