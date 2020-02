Susana Molina refuse d’être tronista pour «Femmes et hommes et vice versa»

La vie amoureuse de Susana Molina semble destinée à être racontée à la télévision. Il y a des années, nous avons vécu le début de sa relation avec Gonzalo Montoya dans la maison «Big Brother» et maintenant nous avons pu assister à la fin de celui-ci dans «L’île des tentations». Les deux ont décidé de se lancer dans l’aventure de la téléréalité Mediaset, un défi qui a aidé Molina à réaliser qu’elle ne voulait pas partager sa vie avec lui. Maintenant, elle est célibataire et est heureuse et calme pour commencer une nouvelle vie indépendante. Malgré cela, oseriez-vous commencer une nouvelle histoire d’amour à la télévision?

Susana Molina dans «Les tentations de MYHYV»

C’est ce que Nagore Robles a évoqué le vendredi 21 février dans «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa». Le présentateur du format a proposé au gagnant de «GH» de devenir un nouveau spectacle de rencontres produit par BulldogTV. La proposition est mise sur la table, mais Molina a décidé de la rejeter brusquement. Il a d’abord plaisanté avec le fait que “j’y penserais juste pour revivre avec Rubén” et ensuite, il a déjà sérieusement déclaré “qu’après avoir commencé une relation à la télévision et y avoir mis fin aussi, la dernière chose que je veux c’est commencer quelque chose à la télévision“De cette façon, Susana a complètement exclu de devenir le protagoniste de la datation-show. Va-t-elle finir par accepter à l’avenir?

Susana et Rubén, face à face

Sa visite à «Femmes et hommes et vice versa» a donné beaucoup plus et c’est dans le format que Cuatro émet chaque après-midi Il y a eu ses retrouvailles avec Rubén Sánchez, le single de «L’île des tentations» qui est maintenant un programme tronista, après la confrontation qui a tous deux vécu dans «Le débat des tentations». Dans ce document, Molina a jeté un pas brutal sur le garçon en déclarant que “je ne comprends pas comment Rubén ne comprend pas qu’il y a des gens avec du charisme qui vous n’avez pas besoin de passer par ce processus d’avoir à jouer avec une personne qui n’aime rien pour attirer l’attention“, une phrase que le garçon n’a pas aimée et qui a été prononcée longuement et durement dans ‘MYHYV’.

Rubén considère qu’elle “m’a jugé, mais je respecte son opinion” et a précisé qu’il “ne me connaît pas”, ce que Susana voulait immédiatement contredire. “Dans la maison, nous nous entendions tous très bien … et si nous nous connaissons, je sens que je le connais”, a commencé la jeune fille, puis elle a affirmé que “le pire c’est que je pense qu’il m’aime bien, mais je ne l’aime pas alors il fait ça (…) il m’a très bien parlé jusqu’à ce que je le lui dise. “Rubén a voulu régler le problème en déclarant que ce qu’il a fait de nos jours et continuera de faire c’est” avoir un traitement cordial … Je vous saluerai dans le couloirs comme jusqu’à présent. “Bref, les deux ont vécu un moment de tension apparente qui semble il a fini par se diluer tout au long de l’après-midi.

