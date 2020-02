Susana révèle ce qu’elle avait vraiment l’intention de faire dans son “ feu de joie final ” dans “ L’île des tentations ”

L’histoire d’amour entre Susana Molina et Gonzalo Montoya a commencé à la télévision et s’est également terminée sur le petit écran et c’est que si nous avons vu comment tout a commencé dans la maison de “ Big Brother ”, c’est aussi dans une émission de téléréalité de Telecinco (dans ce cas “ L’île des tentations ”) l’endroit où elle a décidé de rompre leur relation. Celui qui a remporté l’édition il a réalisé qu’il ne ressentait plus la même chose pour le garçon après avoir vu son attitude dans l’espace et c’est que les commentaires sur les autres femmes et leur façon d’être au format Telecinco et Cuatro ont été décisifs pour Molina de décider de tout casser.

Susana et Gonzalo dans «L’île des tentations»

“Nous étions un couple très heureux”

Maintenant, la fille a décidé de dire ce qu’elle ressentait vraiment au moment de la rupture et comment elle a fait face à cette nouvelle vie qu’elle a dû commencer il y a six mois. Il l’a fait lors de la première de ‘Contigo Sí’, sa nouvelle chaîne sur la plateforme vidéo Mediaset España. “J’ai donné plusieurs tours à cette première vidéo (…) mais j’ai décidé de me laisser aller et de raconter tout ce qui s’est passé comme si vous étiez mes amis”, a commencé la jeune fille, avouant plus tard: “J’avais besoin de te donner une explication”. Elle voulait clarifier qu ‘”avant d’entrer dans” L’île des tentations “, ma relation avec Gonzalo n’était pas rompue (…) nous étions un couple super heureux (…) nous avions une vie confortable, nous pouvions voyager et faire des choses refroidir ensemble. C’était une vie de rêve dans laquelle il n’y avait aucun problème“Que s’est-il passé ensuite? Elle est claire que” quand vous avez une vie facile et que vous êtes à l’aise, vous ne repensez à rien d’autre, vous vous installez. ”

Un fardeau pour Gonzalo?

Dans cette vie, Gonzalo a affirmé dans «L’île des tentations» que Susana avait été un fardeau pour lui depuis qu’il avait rejoint tous les plans qu’il avait faits avec ses amis, quelque chose que la jeune fille voulait nier catégoriquement: «Je fais J’avais mes amis, je les ai toujours, je suis sorti avec eux (…) ce dont Gonzalo parlait, c’est ce qui s’est passé quand je suis arrivé dans sa ville pour être avec lui, évidemment au début je ne connaissais personne“Molina considère qu ‘” il est beaucoup plus dépendant de moi que moi de lui “. Une dépendance qui est devenue évidente dans le programme et que tout au long des accouchements on a pu voir comment elle cela s’éloignait de plus en plus de Montoya et cela créait le besoin de l’avoir à tout moment.

“Quelque chose a changé en moi sur l’île … J’étais super à la maison, mais quand les incendies sont arrivés et que j’ai dû regarder leurs vidéos un rejet s’est créé en moi, un sentiment de rage (…) Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait “, explique Molina, précisant que ce sentiment a été généré lorsqu’elle a commencé à voir des commentaires et des attitudes qu’elle n’avait jamais vus auparavant.” Je n’avais jamais fait de tels commentaires à propos d’une fille devant moi, jamais (…) C’est plus, il est hyper jaloux et de peur que j’agisse de la même manière je ne les aurais jamais fait“ajoute-t-il. Susana explique que même si je ressentais de la colère et du rejet, il n’y avait pas de jalousie en elle:” Je ne sais pas si c’est parce que je savais que Gonzalo n’allait pas me tromper ou parce qu’il n’y avait aucun sentiment en moi (… ) mais Je n’ai pas ressenti le besoin de le voir, Il m’a manqué en couple. ”

Susana sur sa chaîne dans Mediaset

“J’avais besoin d’être seul”

Molina avoue avoir réalisé que “J’avais besoin d’être seul, je me sentais mieux comme ça, ça pourrait être moi, sans retenue, je me sentais plus libre” et affirme que la rage qu’il ressentait envers Gonzalo s’est transformée en “chagrin” pour ne pas avoir su canaliser cette relation “après tout ce que nous avons combattu pour elle”. Ce sentiment a conduit à ce qui s’est passé dans l’incendie final, un moment où elle a laissé libre cours à ses sentiments puisqu’elle n’a pas fait ce qu’elle avait initialement. “J’étais prêt à ne pas le laisser en public (…) J’allais aller avec Gonzalo mais avec une conversation en attente, c’est ce que j’avais établi, je suis une personne rationnelle et au carré. Mais quand je suis arrivé, je suis tombé en panne à cause de ce sentiment de culpabilité et de chagrin (…) j’ai commencé à récriminer les commentaires et les attitudes (…) et quand Monica m’a demandé, je me suis effondré et lui ai dit ce que je ressentais comme si j’étais un ami“.

“C’était très difficile”, ajoute-t-il, précisant que lorsqu’il a rencontré Gonzalo tout ce qu’il avait en tête, il s’est effondré et a donc décidé d’être honnête, avec lui et avec elle-même. “Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer, de me sentir mal (…) Je regrettais de l’avoir fait en publicJe ne voulais pas le blesser devant les gens, mais c’était la première fois de ma vie que j’étais courageux, c’était la première fois que j’arrêtais de penser aux autres, que je disais: “ Je ferai ce que je ressens et ce que je pense ‘, je me suis senti libre et j’ai enlevé 20 kg », confie-t-il, très excité. Enfin, Molina précise que le temps qu’il a passé avec Gonzalo« a été les meilleures années de ma vie », mais est convaincu que “nous méritions de mettre fin à la relation (…) il mérite quelqu’un qui est à 100% et moi quelqu’un qui me fait ressentir ce que nous avions au début“.

