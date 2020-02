Susana Zabaleta raconte comment et avec quel acteur célèbre était sa première fois | Instagram

Susana Sabaleta est connue pour être une jolie femme sortant et à qui vous réussissez rarement à rougir, cette tâche a été réalisée grâce à une interview dans laquelle il a raconté quel acteur célèbre et comment il était sa première fois.

La célèbre soprano et actrice d’origine mexicaine de cinquante-cinq ans a jusqu’à présent une période d’activité de trente cinq ans À l’intérieur du spectacle

Dans l’interview qui a été réalisée dans le cadre du programme “Que la joie vienne” À l’actrice née à Monclova, Coahuila a commencé à laisser quelques noms de ses anciens amours.

Ils étaient le chanteur guatémaltèque Ricardo Arjona et l’acteur Ari Telch qui faisaient partie de La vie amoureuse de Zabaleta.

Comme l’interview a progressé comme d’habitude, Susana n’a pas de filtre et dit les choses comme elle le pense, à partir du moment où l’intervieweur a mentionné le nom d’Ari, Zabaleta a immédiatement déclaré “C’était mon premier homme“.

Avec la curiosité de connaître plus de détails, la soprano a été interrogée sur sa relation détaillée avec Telch, qu’elle a fini, avec un peu de honte, par raconter quelque chose qu’elle n’avait jamais partagé avec personne.

«Je venais d’arriver (de Monclova), avec« les tresses ici », et c’était comme ça avant, tu étais vierge au moment de ton mariage. Et l’un s’occupait de cela et s’en occupait, et il est venu ici au Mexique, et «cinq, quatre, trois …», a dit Susana en plaisantant un peu.

«J’avais ma bague de fiançailles sur ce doigt (il pointe son annulaire), et il a attrapé ma main et m’a fait comme ça (avec sa bouche il l’a enlevée). “Je le rendrai demain”, et je “non, non, je viens de vous rencontrer”, je pensais “qu’il m’a déjà volé et je ne sais pas qui vous êtes”, il a dit qu’ils étaient deux de ses amis et leur a dit qu’il avait volé sa bague, et ils lui ont dit que Non, je flirtais juste.

“Passez par là”, m’a-t-il dit, et bien, je suis passé par là … Pas le lendemain, mais je l’ai fait. ”

Curieusement en racontant l’anecdote ses joues rougirent, même si elle était sur le point d’épouser son petit ami avec lequel elle avait un peu plus de cinq ans, Susana a fini par rendre la bague de fiançailles après avoir traversé les bras de Ari Telch.

