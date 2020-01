Susanna Griso se faufile par surprise dans «Le programme Ana Rosa» de Rocío Carrasco

Ce vendredi 31 janvier, les deux principaux magazines de notre petit écran ont vécu un crossover surréaliste et inattendu. Oui, nous parlons du «programme Ana Ana» de Telecinco et du «miroir public» d’Antena 3. Une équipe de chaque programme a assisté à la conférence de presse de la comédie musicale “Que ne donnerais-je pas pour être Rocío Jurado” à laquelle Rocío Carrasco est impliqué. La fille de la célèbre tonadillera était présente à l’événement et, de toute évidence, l’attente était maximale dès la première minute depuis des années qu’elle avait voulu comparaître devant les médias. Aussi, l’avoir en direct pour montrer ses premiers mots en direct a conduit à un moment amusant qui a été rapidement commenté sur les réseaux sociaux.

Connexion dans le «programme d’Ana Rosa» avec Rocío Carrasco

Carrasco a expliqué pour tous les médias présents, y compris les espaces Telecinco et Antena 3 qui diffusaient en direct à l’époque, qu’organiser cette comédie musicale “n’a pas été difficile (…) a été quelque chose de très enrichissant, très amusant”. La fille de Rocío Carrasco a affirmé que l’usine responsable de Proamagna lui-même “nous a rendu la tâche très facile” et n’a pas hésité à parler après le musée de Chipiona en hommage à sa mère qui est sur le point d’ouvrir, après des années de conflits et de nombreux affrontements avec une partie de la famille Mohedano.

“J’ai toujours été en faveur, j’ai toujours ramé en faveur, malgré tout (…) ce que je voulais résoudre était une série de choses que je pensais être obligé de faire (…) Je ne voulais pas soumettre le nom de Rocío Jurado à certaines choses (…) une fois que l’équipe gouvernementale a changé, tout s’est bien passé, tout est correct et maintenant tout est résolu. Mon intention a toujours été de le faire “, a déclaré Rocío Carrasco, répondant ainsi aux questions de plusieurs reporters qui y ont été déplacés pour lui parler.

La réponse de Joaquín Prat

C’est alors que le moment amusant et surréaliste s’est produit. Un journaliste de «Public Mirror» a déclaré à Carrasco que “Susanna Griso veut vous saluer” et a mis la petite épingle dans son oreille afin que les deux puissent parler directement. Précisément, Rocío Carrasco a alors demandé: “Susanna, où êtes-vous? Quelle est la caméra de Susanna?” A cette époque, dans le magazine Telecinco, ils ont remarqué l’accueil, le moment et ce qu’ils vivaient et donc, en riant, Joaquín Prat n’a pas hésité à envoyer un ami à son partenaire et adversaire rayé: “Salutations, Susanna!”.

.