Susi Caramelo, contre Fani pour avoir ri de Christofer dans “L’île des tentations”: “Dégoûtant!”

Le grand protagoniste de «L’île des tentations» est sans aucun doute Fani Carbajo. La fille a pris très peu de temps pour être infidèle à son partenaire Christofer avec Rubén, l’un des célibataires, et depuis ce temps, elle se concentre sur l’ouragan sur chacune des livraisons diffusées sur Telecinco et Cuatro. Cette situation a conduit à un «feu de joie d’affrontement» que le garçon a décidé de demander et auquel les deux ont participé. Cela a abouti à l’abandon de Christofer du concours alors qu’elle n’hésitait pas à rire et à affronter son petit ami pendant sept ans, une attitude que peu aimaient.

Susi Caramelo et Fani de «L’île aux tentations»

Il y avait de nombreux adeptes de «L’île des tentations» qui n’ont pas hésité à critiquer Fani sur les réseaux sociaux. Le manque d’empathie avec la fille et la façon de traiter Christofer après avoir vu avec lui les moments les plus intimes qu’il a partagés avec Rubén ont été décisifs pour lui de gagner l’inimitié de beaucoup, y compris Susi Candy. Celui qui était reporter de «The Missing» et collaborateur actuel de «Zero in History» dans # 0 de Movistar +, commente régulièrement la réalité Mediaset sur ses histoires Instagram et oui, après le “ feu de joie de la confrontation ”, il voulait se mouiller et donner son avis sur ce que Fani avait fait dans le programme.

“Je viens d’arriver chez moi après le travail et j’ai posé ‘L’île de la fellation'”, a commencé Caramelo, avant de se prononcer sur le sujet. “Je ne supporte pas Fani, cette tante est dégoûtante, ce n’est pas fait. Vous pouvez aller sur l’île, vous pouvez avoir la chaleur, vous pouvez rouler avec qui vous voulez, pIl s’agissait de rire d’une personne avec qui vous êtes depuis sept ans, qui vous aime et qui est une bonne personne … Que vous êtes si dégoûtant … Dégoûtant!“, a déclaré la jeune fille complètement indignée par la participante de” L’île des tentations “, démontrant qu’elle est totalement contre l’attitude qu’elle a eue en passant par la République dominicaine.

Zasca contre Rubén

Mais la chose n’était pas là, et Caramelo n’a pas hésité à continuer à inculper la fille dans d’autres histoires qu’il a publiées et contre son amant. “Ça m’a été fatal que le gamin ne soit pas un homme. Comment n’est-il pas un homme? J’ai découvert cet après-midi que vous avez un bébé et en plus c’est l’enfant du père. Voyons si le rozacebollas est que vous sortez ensemble, qui ne veut que vous frottez le navet vous fera ça … dégoûtant, encore!“, a conclu la jeune fille dans ces courtes vidéos qui ont déjà été partagées sur les réseaux sociaux par des dizaines de fans qui suivent l’espace et qui n’ont pas hésité à soutenir les propos de Carmelo sur l’attitude de Fani.

