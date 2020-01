Susi Caramelo revient à Movistar + présentant le spécial «Lo de los Goya»

L’une des grandes révélations télévisées de l’année 2019 a déjà une date de retour. Susi Candy, le journaliste le plus connu et charismatique de «The Missing» revient à la télévision. Après la fin du show tardif présenté par Thais Villas dans Movistar +, la bande dessinée a déjà un nouveau projet en tête et oui, elle le fera également sur la même plateforme de paiement. Il est clair que c’est un récif impossible à laisser échapper, donc les responsables en ont décidé de continuer à parier dessus, mais cette fois avec son premier projet solo qui arrivera en janvier 2020.

Susi Candy

Caramelo dirigera «Lo de los Goya», un programme spécial qui sera accompagné par des comédiens de «Illustrious ignorant» Pepe Colubi et Javier Cansado. De cette façon, la plate-forme n’a pas voulu renoncer à ce que la bande dessinée couvre l’un des photocalls les plus massifs du cinéma espagnol et a donc décidé que ce voyage à Malaga soit sur le tapis rouge des Goya 2020 Awards cette fois-ci. Dans la ville andalouse. Nous verrons Susi rencontrer les célébrités qu’elle connaissait déjà à son époque, lorsqu’elle travaillait pour le spectacle tardif de # 0.

Ce sera précisément la chaîne qui émettra ce spécial ‘Lo de los Goya’ qui aura un résumé de ce qui se démarque du tapis rouge, les coulisses et dans lequel les potins seront révélés et tout ce qui n’a pas été vu à la télévision. Nous verrons Susi dans sa sauce et obtiendrons peut-être le numéro de téléphone de plus d’une personne célèbre qui assiste à la cérémonie et c’est que, comme la plate-forme avance: “ce ne sera pas une projection de film pour la vôtre, ce sera en fait une démonstration de humour à contenu cinématographique “. Le résultat sera compacté dans cette spéciale de Durée de 30 minutes à suivre dans le # 0 de Movistar + (composez le 7) le mardi 28 janvier à partir de 22h00..

Faire du shopping avec José Manuel Parada

Il est clair que pour Susi Caramelo, c’est un défi important, elle a donc décidé de compter sur l’aide d’un visage bien connu de notre petit écran pour la conseiller en matière de vêtements. José Manuel Parada, hôte de «Cine de barrio», a été l’allié du journaliste pour lui faire trouver la meilleure robe possible. Il a décidé de l’emmener à Primark afin qu’elle obtienne le look parfait pour le tapis rouge glamour. “Vous allez couvrir le Goya pour la première fois. Quel meilleur endroit que les ventes Primark? Dans la section de liquidation, il y a tout”, s’est exclamé le présentateur dans une vidéo partagée par Caramelo, qui a avoué que “j’en achèterai plusieurs et rendrai celles que je ne porte pas”.

.