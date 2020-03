Suspension de la production de Matrix 4 en raison d’un coronavirus

La crise des coronavirus continue de faire des victimes virtuelles dans l’industrie du divertissement, maintenant, et selon un rapport de Deadline, la prochaine suite de Matrix. a suspendu la production sans date de réactivation jusqu’à présent.

Matrix 4 est le dernier film de Warner Bros. à fermer ses portes pour arrêter la propagation de COVID-19, malgré les rapports précédents suggérant que le film continuerait à être filmé, mais parce que le virus est devenu une menace qui continue de se développer, la production derrière la bande a décidé d’arrêter le travail.

Il y aura sûrement plus de projets qui seront annulés en raison du coronavirus, mais jusqu’à présent, la suspension du tournage de Matrix 4 s’ajoute à d’autres titres qui, d’une manière ou d’une autre, ont également été affectés. Par exemple, Mulan et The New Mutants ont retardé leur sortie, tout comme le dernier film de Daniel Craig No Time to Die en tant qu’agent 007.

The Matrix 4 est réalisé par Lana Wachowski et met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Le film sortirait initialement en salles le 21 mai 2021.Mais maintenant, rien de tout cela n’est certain.

