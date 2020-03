Suspension du vote des Emmys et suspension de la remise des prix / Film

Presque toutes les productions télévisuelles sont fermées en ce moment au milieu de la pandémie de coronavirus. The Television Academy réalisé que cela pourrait poser un problème pour les prochaines échéances à considérer et à voter pour Les Emmys, les prix récompensent les meilleurs téléviseurs diffusés chaque automne. En réponse, ils apportent des modifications aux délais de soumission et au calendrier de vote, mais ils espèrent toujours que les 72e Emmy Awards auront lieu en septembre.

Dans un communiqué officiel publié par The Television Academy, il a été annoncé que la date limite de soumission des candidatures aux Emmy Awards avait été repoussée de près d’un mois entier du 11 mai au 5 juin. Cependant, ce changement a également permis de prolonger La règle de la Television Academy sur les «épisodes suspendus», qui sont des épisodes prévus pour être diffusés après la date de qualification, mais sont toujours éligibles pour les récompenses tant qu’ils sont diffusés à une certaine heure. Ces épisodes ont jusqu’au 30 juin pour être diffusés afin d’être pris en compte.

En raison de ce changement dans la fenêtre d’admissibilité, le premier tour de scrutin a été repoussé du 15 juin au 2 juillet et se déroulera jusqu’au 13 juillet. Les nominations aux Emmy Awards seront ensuite annoncées le 28 juillet, deux semaines plus tard que prévu initialement. Le vote pour les gagnants commencera le 21 août et se terminera le 31 août.

Cependant, le processus de vote manquera cette année d’une composante traditionnelle par une grande prudence dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Aucune campagne pour les Emmy ne sera autorisée cette année, du moins pas par le biais de la Television Academy elle-même. Les grands événements de campagne ont généralement lieu dans les théâtres de la Television Academy, où il y a des projections, des sessions de questions-réponses, des réceptions et plus de rassemblements de grandes personnes. L’Académie n’autorisera même pas les campagnes effectuées avec du matériel enregistré ou diffusé en continu par la Television Academy.

Le Wrap souligne que les nouvelles règles n’interdisent pas aux créateurs de télévision d’organiser leurs propres événements de campagne pour les électeurs Emmy, mais compte tenu du climat prudent d’interaction sociale en ce moment, sans oublier que Los Angeles est en lock-out et empêche les rassemblements de grandes personnes, c’est il est peu probable qu’un réseau ou un studio essaie de contourner ce problème.

Cela pourrait être un changeur de jeu pour déterminer les gagnants, car les électeurs devront vraiment se contenter de regarder les émissions eux-mêmes. La partie campagne de la saison des récompenses est remplie de tant de réjouissances et de plaisanteries qu’il pourrait être rafraîchissant de voter pour des émissions simplement sur la qualité de ce qui est à l’écran plutôt que sur la qualité de leur campagne.

À ce jour, la Television Academy prévoit toujours d’obtenir les prix cet automne avec les Creative Emmys prévus pour les 12 et 13 septembre et le grand spectacle prévu pour 20 septembre. Cependant, comme tout le monde avec des événements prévus cet été et au-delà, The Television Academy dit:

“Alors que les directives et les mandats nationaux et nationaux sur la pandémie de COVID-19 restent fluides, la Television Academy et son partenaire de diffusion ABC surveilleront les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention et du L.A. County Department of Public Health.”

Nous sommes toujours dans une situation d’attente en ce qui concerne l’avenir du divertissement et la reprise des activités comme d’habitude. Il n’est pas clair si nous n’aurons qu’à faire face à un autre mois comme celui-ci ou si nous serons bloqués comme ça encore plus longtemps. Mais tout le monde espère le meilleur, et j’espère que notre gouvernement est assez intelligent pour ne pas relancer l’économie plus tôt qu’il ne serait souhaitable.

Pour les personnes intéressées, vous pouvez lire la déclaration complète de la Television Academy ci-dessous:

La Television Academy a annoncé aujourd’hui des changements à mettre en œuvre pour la 72e saison des Emmy Awards® en réponse aux défis sans précédent résultant de la pandémie de COVID-19.

Ces mises à jour incluent un calendrier de vote Emmy révisé, une modification de la règle des épisodes suspendus pour les séries et les séries limitées et la suspension des événements de l’industrie For Your Consideration.

Après des discussions avec des partenaires clés de l’industrie, le Conseil des gouverneurs de la Television Academy a voté pour mettre à jour le calendrier des Emmy Awards afin de mieux s’adapter aux changements et aux perturbations en cours dans les calendriers de production et de programmation sur tous les services de réseau, de câble et de streaming. Les dates clés du concours ont été repoussées et les fenêtres de vote raccourcies:

Calendrier révisé des Emmy Awards:

5 juin: date limite d’inscription

2 juillet: début du scrutin de mise en candidature

13 juillet: Fin du scrutin de mise en candidature

28 juillet: Nominations annoncées

21 août: début du vote du tour final

31 août: fin du vote du tour final

REMARQUE: Il n’est actuellement pas prévu d’annuler ou de retarder la télédiffusion Emmy du 20 septembre ou les cérémonies des Emmy Arts créatifs du 12 et 13 septembre. Alors que les directives et les mandats nationaux et nationaux sur la pandémie de COVID-19 restent fluides, la Television Academy et son partenaire de diffusion ABC surveilleront les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention et du L.A. County Department of Public Health.

Modification de la règle des épisodes suspendus (séries et séries limitées)

En raison de retards de production et de programmation, l’Académie a prolongé la date d’admissibilité pour les «épisodes suspendus» au 30 juin (anciennement le 31 mai).

Admissibilité à la série: Pour être admissible à l’admissibilité au cours de l’année d’admissibilité en cours, la série doit avoir été créée avant la fin de l’année d’admissibilité (31 mai 2020). Si la série comprend un ou plusieurs épisodes qui tombent dans l’année d’admissibilité subséquente, ces épisodes doivent être diffusés ou affichés sur une plateforme accessible au plus tard le 30 juin pour être admissibles à l’année d’admissibilité en cours. Un minimum de six épisodes éligibles est encore requis pour être éligible à la série.

Admissibilité à la série limitée: Pour être admissible à l’admissibilité au cours de l’année d’admissibilité en cours, la série limitée doit avoir été créée avant la fin de l’année d’admissibilité (31 mai 2020). Si la série limitée comprend un ou plusieurs épisodes / parties qui tombent dans l’année d’admissibilité suivante, ces épisodes doivent être diffusés ou affichés sur une plateforme accessible d’ici le 30 juin pour obtenir l’admissibilité pour l’année d’admissibilité en cours, à condition que la série limitée complète soit mise à disposition. avant la date limite du 30 juin. Si ces épisodes / parties ne peuvent pas être diffusés / publiés d’ici le 30 juin, alors la série limitée complète, ainsi que les réalisations individuelles, seront éligibles au cours de l’année d’admissibilité suivante.

Pour vos événements de considération

Tous les événements de Television Academy For Your Consideration – que ce soit avec un public en direct, en streaming ou enregistrés pour publication sur une plate-forme de visualisation – ont été suspendus pour cette saison Emmy.

