Sutton Stracke réagit après avoir disparu de la saison 10 Photo de distribution

Sutton Stracke a été annoncée comme l’une des deux nouvelles femmes au foyer pour la saison 10 de The Real Housewives of Beverly Hills. La star de téléréalité était censée être titulaire d’un diamant avec Kyle Richards, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp, Denise Richards, Erika Jayne, son amie Lisa Rinna et la débutante Garcelle Beauvais. Lorsque la photo et la bande-annonce du casting de la nouvelle saison ont été publiées, Stracke était notamment porté disparu.

Les acteurs de «The Real Housewives of Beverly Hills» / Bruce Glikas / WireImage

Sutton Stracke confirmée comme femme au foyer

C’est fin août 2019 que Bravo a confirmé Stracke en tant que nouvelle femme au foyer rejoignant RHOBH.

«Je suis ravie et honorée de rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills. En tant que mère de trois enfants qui est également profondément engagée dans mes efforts de philanthropie, ma vie est un acte d’équilibre », a déclaré Stracke au Daily Dish.

«Il se passe beaucoup de choses de la meilleure façon possible et je m’efforce de poursuivre toutes mes passions au maximum», a-t-elle poursuivi. «Je suis ravi de partager mes véritables amours d’art et de design de mode et d’ouvrir les portes de mon monde. J’ai hâte de cette balade et où me mène ce voyage. Des moments amusants à venir pour cette Belle du Sud en Californie du Sud! ”

Après l’annonce, Andy Cohen a parlé des nouvelles femmes au foyer sur Andy Cohen Live.

«Sutton Stracke est incroyable. Je vais juste vous laisser la découvrir. C’est la vraie affaire. Elle a le mode de vie BH sous stéroïdes. Je suis donc tellement excité », a déclaré Cohen.

Sutton Stracke disparaît

Lorsque Bravo a sorti la bande-annonce de la saison 10, Stracke n’était pas très présent. Le gros zinger qu’elle a eu, c’est quand elle a dit à Mellencamp qu’elle était ennuyeuse. A part ça, Stracke était notamment absent de la promo.

Les choses sont devenues réelles lorsque le réseau câblé a publié la photo officielle du casting et Stracke n’a pas été présenté. Elle semblait choquée en commentant la réaction de Rinna sur Instagram.

“Légende suggérée: Qu’est-ce que ces filles ont fait à Sutton?” elle a écrit.

Ce qui est étrange, c’est que Stracke a fait une séance photo avec le reste du casting. Elle portait une robe jaune fluo qui correspondait au thème de cette année. Tout au plus, elle sera présentée comme une “amie” des Housewives, mais n’apparaîtra pas dans la séquence de titres avec son propre slogan.

Sutton Stracke et son expérience «RHOBH»

Après avoir été confirmée comme femme au foyer, Stracke a parlé de son expérience de rejoindre le casting de RHOBH. Elle a également été interrogée sur Lisa Vanderpump, qui est partie après la saison 9.

“Je ne l’ai jamais rencontrée”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. «Je suis sûr qu’elle est adorable, mais je n’essaye de remplacer personne. J’imagine que nous avons des personnalités différentes parce que je suis un peu maladroit et bizarre. Mais j’espère que les gens sont réceptifs à rencontrer quelqu’un de nouveau, et – je le suis, je n’avais rien à voir avec quoi que ce soit, laissez-moi simplement en dehors de tout le monde. Mea culpa!”

Elle a dit qu’elle serait étrange et complètement différente du reste des étoiles RHOBH.

“Je vais probablement être la plus étrange de la série”, a-t-elle ajouté. “Je ne fais pas de Botox ou quoi que ce soit! Mais qui sait? L’année prochaine, quand il sortira, je me dirai peut-être: «Seigneur, miséricorde! Nous devons nous rendre rapidement chez le chirurgien plasticien. »»

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté le 15 avril sur Bravo.