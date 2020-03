Suzy Cortez éblouit par sa beauté et son attrait | Instagram

Il ne fait aucun doute que Suzy Cortez prend de plus en plus de soupirs vos réseaux sociaux, toujours à la recherche attrayante et spectaculaire avec ce corps exquis dont elle est la propriétaire.

Avoir deux titres comme Miss Bumbum En 2018 et 2019, Cortez avec chacune de ses publications explique clairement pourquoi il a remporté deux années consécutives, Se pourrait-il qu’il remporte un troisième titre?.

Je sais que ça ressemble à de la dentelle, de fines bandes, peu ou beaucoup de vêtements Suzy Il aura toujours fière allure, bien que ces vêtements soient ce que ils le caractérisentÀ plusieurs reprises, il a expliqué clairement pourquoi il avait remporté le titre de Miss Bumbum.

Suzy est mannequin depuis trois ans, en 2017 elle a commencé à participer à différents concours de beauté mais ce n’est qu’en 2018 qu’elle a décroché le grand titre dans son pays d’origine Le Brésil, le second était au Mexique où il a nonchalamment la majorité de ses partisans, a-t-il déclaré lors d’une interview.

Bien que le avocat criminel nous a habitués à ravir notre élève Portant une micro tenue à cette occasion, il a décidé de se sucrer les yeux avec quelque chose de différent mais aussi de très coquette.

Portant des bottes hautes, qui atteignent au-dessus du genou, mi-cuisses, Cortez porte une sorte de pull à capuche, Il a l’air un peu long, tombe à vos hanches et était accompagné d’un petit sac, que vous apportiez ou non des sous-vêtements que nous ne saurons pas car vous ne pouvez rien voir.

Bien qu’il soit une tenue qu’elle n’utiliserait pas habituellement étant donné les publications qu’elle partage ces derniers mois de la même manière, elle deviendra sûrement folle ses disciples, Eh bien, il est déjà courant de la voir porter des vêtements assez attrayants ainsi que des strings et de la lingerie qui laissent très peu à l’imagination.

