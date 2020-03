Suzy Cortez en costume audacieux de Wonder Woman pour la journée de la femme | Instagram

Le célèbre mannequin brésilien Suzy Cortez ne pouvait pas manquer avec sa publication pour aujourd’hui, car chaque jour elle nous surprend avec de nouveaux contenus et cette fois elle se fait passer pour une grande femme habillé en Wonder Woman mais seulement comme elle sait le faire.

Suzy Cortez est reconnue pour avoir un corps spectaculaire, à tel point qu’il a remporté deux fois le concours de Miss BumBum Le Brésil pour avoir un grand arrière-garde.

Plus tard, il a commencé à avoir plus d’adeptes grâce à son vaste catalogue d’images attrayantes où possède son corps sculptural.

Le modèle se caractérise par le partage images avec très peu de vêtements et laissant toujours très peu à l’imagination, ce qui rend tous ses followers fous.

Sans aucun doute, Suzy ne pouvait manquer de partager son image en commémoration de la Journée internationale de la femme et il savait quoi partager.

Avec un haut audacieux et un bikini, Wonder Woman était laissé sans voix à ses 2 millions d’abonnés en exposant ses grands charmes.

#FelizDiaDeLasMujeres LUCHADORA et guerrier, qui agit avec le pouls puissant d’un géant et, en même temps, avec la douceur d’un enfant. Un défenseur infatigable de ce qui est juste et juste a un cœur plus grand qu’elle », a écrit Suzy dans le billet.

L’image qu’il a partagée avec seulement 10 heures de sa publication a plus que 10 mille réactions de la part de ses partisans et les commentaires n’étaient pas nécessaires où ils l’ont remplie de compliments et flatterie À propos de sa grande figure.

Suzy Cortez la laisse voir beaux attributs encore une fois et a souligné qu’aujourd’hui est un jour important pour toutes les femmes ainsi que a écrit un message émotionnel pour tous ceux qui ont combattu et sont des guerriers.

Attentionné et vrai dans la façon dont les gens sont traités, on peut voir dans leurs yeux et dans leurs attitudes à quel point ils sont fiables et extrêmement fidèles. Il parvient à enchanter tout le monde avec sa personnalité forte et unique et toujours avec une admirable sagesse. Félicitations à toutes les femmes pour notre journée “, a-t-il écrit.

