Suzy Cortez est maintenant arrivé sur Instagram

Suzy Cortez ou La Miss Bumbum World Girl 2019, récemment, elle a fait fuir la liberté d'expression dans tous ses sens en montrant ses angles les plus audacieux.

La brésilienne Il continue de captiver les internautes avec des cartes postales dans lesquelles il ne laisse presque rien à l'imagination.

Il y a seulement trois heures, il a publié une image dans laquelle il montre l'enseignement TOUS vos arrières, mais oui, très bas et talons et veste, qui semblent très suggestifs avec le talon à la main, rechargés sur une table villar en essayant de faire le fameux jeu avec la balle 8.

La publication compte déjà un total de 25823 mentions J'aime et un certain nombre de commentaires qui mettent en évidence la figure spectaculaire de Suzy Cortez, et certains très chauds par les adeptes.

Dernièrement, le mannequin brésilien a été très Noël et n'a bien sûr pas perdu l'occasion de donner des images uniques en mode Père Noël, ou "enveloppé dans un arc cadeau spécial" aux milliers d'internautes qui le suivent.

Votre compte officiel de Instagram ne reste pas avant tant de publication de CortezEh bien, même en 2019, il a eu la grande idée de donner à ses fans un avant-goût des images pour les inviter à entrer sur son site privé où ils peuvent voir du contenu exclusif, en payant un montant à chaque fois.

Si telle a été votre histoire en 2019, que nous présenterez-vous d'ici 2020? … qu'avez-vous préparé? Nous ne savons pas, ce qui est un fait, c'est qu'il est de plus en plus audacieux … donc il a une grande tâche, continuer à attirer des followers pour rester dans les réseaux sociaux.

Evidemment c'est un des favoris des internautes, leurs publications sont donc toujours pleines de likes et de commentaires en tout genre. Peut-être qu'en 2020, je vous donnerai plus de vidéos audacieuses avec lesquelles j'invite vos fans à continuer à le regarder.

