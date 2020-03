Suzy Cortez montre ses courbes prononcées dans un bikini que peu de gens oublieront

Photo Suzy Cortez expose ses courbes prononcées dans un bikini que peu de gens oublieront | Instagram

Insolent!, Suzy Cortez n’est pas mesurée et sachant que cela pourrait provoquer une crise cardiaque, elle a téléchargé une formidable photo avec un bikini en cuir que peu oublieront.

Dans l’image que le modèle de stature internationale partage dans son compte Instagram officiel, vous pouvez voir qu’elle est la reine de la coquetterie et sait très bien conquérir tout le monde avec ses photographies.

Cortez a posé très coquette avec un énorme bikini en cuir noir qui lui permet de voir parfaitement sa silhouette tout en courbes et bien qu’ils disent que moins c’est plus, cette fois l’ajout d’un bas résille l’a rendue encore plus audacieuse.

Regardez l’énorme photographie ici.

Avec cette image, Suzy a donné une très bonne matinée à tous ses followers, qui ont sûrement commencé leur journée du bon pied.

Bonjour mes amours, a écrit Mlle Bumbum à côté de la photo.

La publication a été réalisée il y a 5 heures et compte déjà plus de 7 mille likes et commentaires sans fin qui ont salué la beauté et la perfection de l’anatomie du modèle de stature internationale.

Suzy Cortez sait comment consentir aux internautes, c’est pourquoi elle fait fréquemment la promotion de son site Internet. contenu exclusif où ils peuvent en voir beaucoup plus.

