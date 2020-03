Suzy Cortez partage les coulisses de ses photos enflammées | Instagram

Suzy Cortez tombe amoureuse de chaque publication qu’elle réalise parce que son corps attire sans aucun doute n’importe qui et encore plus en regardant n’importe quelle vidéo avec elle en tant que protagoniste comme les deux qu’elle a partagées en coulisses.

Peu à peu Suzy Il est devenu de plus en plus de fans qui deviennent fous avec leurs publications et en même temps s’abonnent à leur page privée.

Dans ses récentes vidéos, il a montré ses charmes lors de séances de photos, motivant davantage les internautes à parcourir Instagram Commencez à la suivre.

Dans la première vidéo qu’il a partagée dans laquelle il mentionne que la session est disponible sur sa plateforme privée, il porte une jolie petite lingerie en couleur rouge et peau Avec un peu de transparence.

L’endroit où il semble se trouver semble très tropical, il y a plusieurs plantes et l’endroit où ils prennent les photos semble être une palapa, Elle se tient devant un rideau fait de petites coquilles.

Dans la deuxième vidéo, elle est allongée sur un lit combinant la literie avec sa tenue parce que c’est de imprimé animal de zèbre et autres détails vierges, elle porte un costume en cuir mais en fines lanières que la vérité laisse peu à l’imagination.

Qui dirait que Mlle Bumbum, il y a 29 ans, serait une jeune femme plutôt timide pendant ses études de droit devenant avocate criminelle.

Il ne fait aucun doute que la louange améliore l’humeur de toute personne, car c’est grâce à cela que Cortez a décidé de se lancer dans le monde de la modélisation pour participer plus tard aux concours de beauté et de Miss Bumbum (remportant ainsi deux titres consécutifs).

C’était pour qu’un événement en mène un autre et nous voici les publications Ce qu’il fait sur son compte Instagram.

