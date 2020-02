Suzy Cortez porte un chemisier transparent et révèle sa poitrine complètement sur Instagram

Suzy Cortez porte un chemisier transparent et dévoile complètement sa poitrine sur Instagram | INSTAGRAM

Le mannequin international, Suzy Cortez, n’avait jamais montré une photo de ce style dans son compte public, donc cette photo est devenue l’une des plus audacieuses de son arsenal, car elle porte un chemisier blanc si transparent qu’elle a tout montré en dessous

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Suzy consent constamment à ses fans avec des photos découvertes, car elle tient toujours des séances de photos pour son contenu exclusif et à partir de là, elle en lance en mode promotionnel, car Suzy en a plus de privés disponibles dans ses fans personnels, où elle assure que vous la trouverez avec moins de vêtements Et moins de censure qu’Instagram.

Dans l’une des dernières publications de Suzy, elle apparaît dans une blouse blanche qui transpire complètement et montre sa poitrine, réussissant à passer très peu la censure de l’application, car même si elle est couverte, tout est remarqué à travers elle, étant entièrement exposé, devenant entièrement exposé, devenant dans un coup

Vous pourriez également être intéressé: Belinda et Dai Liparoti, la belle femme avec qui elle embrasse la bouche

Dans la description de la photo, le modèle invite tout le monde à se joindre pour obtenir son contenu, car si vous payez un montant mensuel, vous pouvez obtenir vos photos privées, où vous trouverez quelque chose de beaucoup plus audacieux et découvert du Brésilien, qui est d’ailleurs en Remise en ce moment, par vous-même, vous êtes un grand fan.

Cliquez ici pour voir la photo de son chemisier transparent

L’image a atteint 14 000 likes en peu de temps, bien qu’elle atteigne probablement plus. Dans la boîte de commentaires, nous pouvons voir comment ils écrivent leurs meilleurs voeux et compliments. Quelque chose de remarquable sur Instagram de Suzy est que ses fans l’aiment et la soutiennent beaucoup, lui écrivant et étant là pour aimer chaque photo qu’elle télécharge.

Lire aussi: Photo Celia Lora montrant la poitrine et très étreignant Yolanda Andrade

Suzy Cortez est la gagnante de la première édition de Miss BumBum au Mexique, étant ainsi la numéro un de 2019, étant également la première Miss BumBum extérieure fabriquée au Brésil, elle a donc acquis une grande renommée. Le concours a présenté 16 candidats pour le titre de différentes parties du monde et parmi eux, c’est Suzy Cortéz qui a gagné.

En bonne brésilienne, Suzy a montré qu’elle a une figure spectaculaire et séparée qui aime le football, comme elle l’a souvent démontré avec ses séances photo avec des balles, sur les courts, en faisant dominé; mais surtout démontrer son amour pour Leonel Messi.

Rappelons qu’en 2019, Suzy Cortez s’est rendue au Mexique pour participer à Miss BumBum et a été couronnée comme la gagnante de la première édition en dehors du Brésil, pour laquelle elle a acquis une renommée mondiale. BumBum a présenté 16 candidats pour le titre de différentes parties du monde et parmi eux, c’est Suzy Cortéz qui a gagné.

.