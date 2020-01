Suzy Cortez possède son plus petit cachetero pour Instagram. | Instagram

Suzy Cortez, l’une des femmes audacieuses qui a brisé la censure sur Instagram, a encore une fois ravi ses followers avec un court métrage très cachetero qui expose son célèbre arrière-garde.

Mlle Bumbum a récemment téléchargé une série de photographies où vous pouvez le voir avec le petit short bleu impression qui vole sûrement le rêve de plus d’un.

Suzy a modelé de différentes manières sur ce vêtement et avec le haut d’un bikini rayé, exposant une grande partie de ses attributs et de ses jambes et de son abdomen en fer.

Vous pourriez être intéressé: Photo Suzy Cortez exposée, il faut tout pour Instagram

Le modèle de stature internationale est doté d’un corps tonique qui a manifestement obtenu sur la base de sa constance dans l’exercice physique et des yeux clairs qui enchantent les internautes.

Souvent, Cortez télécharge des images d’elle sur les réseaux, conquérant de plus en plus son public et de nouvelles personnes qui rejoignent ses followers. Mais il est assez généreux puisqu’il télécharge plus de deux images par jour.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La superbe femme a récemment laissé ses followers au bord du choc en montrant ses énormes courbes sur Instagram, ceci à travers une vidéo dans laquelle elle fait twerk

Lire aussi: Photo Suzy Cortez sort son plus petit string pour Instagram

Le rythme et le mouvement de son arrière-garde ont laissé tout le monde au bord d’un arrêt cardiaque, car Suzy Cortez ne portait qu’une soie tanguita qui laissait tout en vue.

En bonne brésilienne, Suzy a une cadence spectaculaire et est une amoureuse du football, comme elle l’a souvent démontré avec ses séances photos avec des balles, sur les courts, en faisant dominé; mais surtout démontrer son amour pour Leonel Messi.

.