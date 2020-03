Suzy Cortez retire soigneusement son string | Instagram

Le mannequin brésilien Suzy Cortez partage constamment des images augmenter la température de ses partisans, comme le plus récent où il retire soigneusement son string.

Être Miss Bumbum à la fois en 2018 et en 2019, Cortez est entré dans le cœur et les soupirs de ses deux millions cent mille followers.

En peu de temps, il a réussi à augmenter cent mille adeptes, il est inévitable de ne pas le faire lorsque vous faites une publication aussi audacieuse et coquette.

Porter un corps assez tourné et surtout exceller son grand arrière-garde méritant le titre Miss Bumbum Suzy laisse toujours plus que ceux qui la suivent dans son récit de Instagram.

Bien qu’elle se montre un remède assez pratique bien qu’avec un petit surcoût, car dans plusieurs de ses publications il partage des informations pour que vous acquériez une adhésion pour votre page privée où, pour une somme modique mensuelle, vous pouvez acheter du contenu exclusif.

Dans l’instantané qu’il a partagé, il ressemble à un panache impressionnant comme les anciens apaches américains, sur la photo, il apparaît de profil, de sorte que la pièce sur sa tête couvre une grande partie supérieure.

Ce qui est le plus frappant, c’est que vous pouvez voir son arrière-garde dans lequel il porte un minuscule string lui-même qui est retiré avec du sumo méfiez-vous son string, Bien qu’il s’agisse d’une photographie, on peut clairement voir qu’elle est réalisée avec beaucoup de détails et avec modération.

Avec cette image Miss Bumbum Il a donné une très bonne matinée à tous ses partisans qui ont sûrement commencé leur journée du bon pied.

“Mes amours! Les sets NEWS sont prêts dans mes INFARTO ONLYFANS! Alors courez les voir en ce moment”, description de sa photo.

Suzy est connue pour se dépasser chaque jour etdans vos propres publications, chaque jour qui passe partage de nouveaux clichés étonnants de sa silhouette sculpturale qui ne cesse de travailler dans le gymnase.

Que ce soit avec de la dentelle, des bandes fines, peu ou beaucoup de vêtements Suzy attrayant et coquette, c’est ce qui caractérise le modèle et le criminaliste.

