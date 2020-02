Suzy Cortez revendique son bumbum, en utilisant un micro string

Suzy Cortez revendique son bumbum, à l’aide d’un micro string | Instagram

Connu internationalement sous le nom de “Mlle Bumbum “Suzy Cortez revendique une fois de plus son arrière-garde monumentale qui est sûre que plus d’un est devenu fou.

Suzy ne perd pas l’occasion de ravir ses disciples, qui continuent d’augmenter, jusqu’à présent, ils s’élèvent à deux millions.

Le beau modèle a remporté deux titres “Miss BumBum” dans l’édition de 2018 dans son Brésil natal et aussi en 2019 dans l’édition qui a été vue au Mexique.

Vous pourriez être intéressé: Suzy Cortez appréciant le carnaval 2020 danses à Rio de Janeiro

Instagram est une application où chaque utilisateur peut l’utiliser et publier ce qu’il aime dans le cas de Suzy profiter de partager des photos audacieuses où il présume ses courbes et surtout son bumbum.

C’est pourquoi elle a tant de followers mexicains qui l’adorent, et même elle a mentionné dans des interviews que la plupart de ses followers sont de Mexique Et qu’il aime le pays.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans la majorité des instantanés publiés par le modèle, ils font partie d’une invitation à leurs followers et internautes qui regardent leurs photos pour entrer et devenir utilisateurs de votre page privée, où il a augmenté le contenu

Suzy Cortez est déjà connue dans diverses parties du monde, a participé à des compétitions, à des émissions de télévision et est également apparue dans couvertures de magazines Il a réussi à avoir de nombreux adeptes à travers le monde bien que, comme déjà mentionné, la grande majorité soit mexicaine.

Regardez la photo de Suzy Cortez, cliquez ici.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cortez apparaît dans un instantané portant lingerie extrêmement minuscule, c’est pratiquement juste la broderie d’une application et des bandes transparentes tout en rouge et cuir, à l’aide d’accessoires et de baskets de couleur dorée qui fait une combinaison parfaite.

Le scénario de cette séance photo a été réalisé près d’un jardin à l’aide d’un rideau de coquillages, il a été possible de créer une scène plutôt espiègle.

Lire aussi: Suzy Cortez a oublié d’utiliser un chiffon pour couvrir son corps

.