Suzy Cortez s’amuse au lit et sans string pour annoncer son nouveau pack sur Instagram | INSTAGRAM

La gagnante définitive de Miss BumBum 2019, Suzy Cortez, s’est tellement amusée dans son lit qu’elle a même perdu son string, apparaissant sur une photo audacieuse dans laquelle elle ne pouvait pas se contenir et sourire au maximum.

Suzy a ravi et enthousiasmé ses fans, car elle a annoncé son nouveau pack, disponible dans ses Only Fans personnels, dans lequel elle vous assure un contenu plus exclusif que vous ne pouvez l’imaginer.

Ceci est la dernière publication de Suzy, où elle apparaît assise sur son lit, portant des cheveux très longs, avec lesquels elle recouvre à peine ses parties intimes, puisque le mannequin a enlevé son string pour transformer la photo en l’une des plus chaudes dans les derniers jours.

Dans la description de la photo, il écrit: “Mon nouveau pack de photos vous est plus chaud que jamais discuter avec le privé et l’obtenir …” avec ce que le modèle invite tout le monde à rejoindre sa page personnelle, car si vous payez une somme d’argent Chaque mois, vous pouvez obtenir son contenu exclusif, où vous trouverez quelque chose de beaucoup plus audacieux et découvert du Brésilien.

La photographie a plus de 22 000 likes et des centaines de commentaires où ils la flattent et lui écrivent combien ils l’aiment, car elle montre combien ils l’aiment et la soutiennent, écrivant de nombreux emojis de coeurs, de baisers et tout ce qu’ils jugeaient nécessaire pour Montrez-lui votre amour.

Suzy Cortez est la gagnante de la première édition de Miss BumBum au Mexique, étant ainsi la numéro un de 2019, étant également la première Miss BumBum à l’extérieur fabriquée au Brésil, elle a donc acquis une grande renommée. Le concours a présenté 16 candidats pour le titre de différentes parties du monde et parmi eux, c’est Suzy Cortéz qui a gagné.

Suzy a récemment montré qu’il avait un bon rythme et l’a fait remarquer avec le mouvement de son arrière-garde, laissant ainsi tous ses fans au bord de l’arrêt cardiaque, puisque Cortez ne portait qu’une soie tanguita qui laissait tout en vue.

En bonne brésilienne, Suzy a une cadence spectaculaire et est une amoureuse du football, comme elle l’a souvent démontré avec ses séances photos avec des balles, sur les courts, en faisant dominé; mais surtout démontrer son amour pour Leonel Messi.

