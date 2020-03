Photo Suzy Cortez se couvre du Coronavirus et découvre tout le reste | Instagram

Audacieuse!, La belle Suzy Cortez a volé les soupirs de tout le monde en exhibant ses courbes énormes, oui, tout en se couvrant le nez et la bouche pour éviter de contracter le coronavirus.

Miss Bumbum a laissé tout le monde bouche bée en se montrant en sous-vêtements blancs qui couvrent peu ses courbes et permettent de voir parfaitement sa célèbre arrière.

Pour aggraver les choses, Suzy a posé très hardiment et son regard a dit plus de mille mots et a invité beaucoup à voler leur imagination.

Miss Bumbum a non seulement partagé son physique, mais aussi qu’elle a un grand cœur lorsqu’elle propose à ses partisans l’achat d’une chemise et que les fonds seront utilisés pour acheter masques antibactériens et gel pour ceux qui en ont moins.

Mes chers fans du monde entier, aujourd’hui je lance une vente aux enchères de mes chemises @fcbarcelona pour collecter des fonds pour l’achat de gel d’alcool et de masques pour la population qui n’a pas les moyens de les acheter, ils se sont retrouvés dans les pharmacies et Internet est très cher .

Préoccupé par ses adeptes, le mannequin a recommandé à tout le monde de rester à la maison pour éviter les contagions du Coronavirus et a injecté la positivité en s’assurant “nous gagnerons ce match”.

Je demande à tout le monde de rester à la maison et de partir seul si nécessaire. Nous gagnerons ce match contre le nouveau coronavirus (COVID-19). Un gros bisou pour tout le monde. Suzy.

