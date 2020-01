Suzy Cortez tire son string et fait une culotte chinoise | Instagram

Le gagnant du Bumbum fille 2019 Suzy Cortez a partagé une nouvelle photo où elle porte une tanguita étroite, ce qui est intéressant, c’est qu’elle semble se faire des sous-vêtements chinois.

Constamment le modèle de origine brésilienne provoque des simulations d’arrêts cardiaques car leurs photographies dépassent les gras.

Susy a une page privée où il invite souvent ses followers et d’autres personnes à s’inscrire pour une somme modique afin qu’ils puissent voir le contenu qui sûrement Il est beaucoup plus audacieux que le sien sur son compte Instagram.

“Bonjour les gars! Nouveau matériel sur ONLYFANS (ma page privée) Photos et vidéos d’infarctus vous savez comment! EXÉCUTEZ IMMÉDIATEMENT UNE PROMOTION DE HAY ABONNEZ-VOUS $ 3 !!!!! photos et vidéos exclusives”, Description et traduction de votre publication.

Dès le moment où il a remporté le concours Miss Bumbum Cortez a commencé à devenir encore plus populaire, à ce jour, il compte plus de deux millions de followers sur son compte Instagram officiel et ce chiffre est en augmentation.

Chaque fois que Susy partage un nouveau photographie ou vidéo ses partisans et autres curieux commencent immédiatement à commenter et à souscrire car il ne fait aucun doute que la Brésilienne envahit immédiatement le cœur de ceux qui la voient. Regardez ici le string de Suzy.

À cette occasion Suzy Cortez Il a publié une photo où il apparaît sur son dos, ses longs cheveux tombent sur son dos jusqu’à ce qu’il atteigne un peu en dessous de sa taille où en dessous ses cheveux son bras et sa main apparaissent de la main de son string pendant qu’il le soulève un peu.

La chose intéressante est que Suzy se termine toujours surprendre ses fans avec une galerie de photos de mieux en mieux, alors quand une nouvelle monte, ils sont là pour apporter leur soutien et leur amour à travers leurs cœurs rouges et tous leurs commentaires, comme c’est le cas de cette occasion qui a osé baisser son string.

