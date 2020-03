Suzy Cortez vendant ses trésors rejoint la communauté contre le coronavirus | Instagram

La séduisante mannequin brésilienne Suzy Cortez portant de la lingerie en dentelle, des gants et un masque facial partage la nouvelle, alors qu’elle vend ses plus grands trésors pour collecter des fonds et soutenir la communauté contre le coronavirus.

Dans l’image qui a déjà plusieurs coeurs rouges, vous pouvez voir la fille Miss bumbum portant un minuscule lingerie en dentelle couleur blanche qui laisse peu à l’imagination.

En raison de la pandémie actuelle, il est extrêmement important de prendre soin de tout type d’infection que ce virus contient, donc Suzy elle est prête à ne pas prendre ce risque.

En utilisant un masque facial en plus des gants pour que ses mains ne touchent aucune surface infectée, la belle mannequin découvre tout son corps.

L’infection se propage directement en touchant une surface infectée avec nos mains puis en amenant nos mains sur nos visages, bouche, yeux ou nez c’est là que le coronavirus entre.

Pour cette raison, Suzy a le luxe de continuer à montrer ses courbes avec de la lingerie minuscule parce qu’elle est protégée de la chose la plus importante, partageant un message tendre pour soutenir la communauté qui manque de ressources de base.

Mes chers fans du monde entier, aujourd’hui je lance une vente aux enchères de mes chemises @fcbarcelona pour collecter des fonds pour l’achat de gel d’alcool et de masques pour la population qui n’a pas les moyens de les acheter, ils se sont retrouvés dans les pharmacies et Internet est très cher “

Préoccupé par la santé de toute personne, pas seulement ses disciples Cortez donne quelques conseils aux personnes qui voient ses publications afin que nous progressions tous ensemble.

“Je demande à tout le monde de rester à la maison et de repartir seul si nécessaire. Nous gagnerons ce match contre le nouveau coronavirus (COVID-19). Un gros bisou pour tout le monde”, a conclu Cortez dans son billet.

