Suzy Cortez vous rappelle pourquoi elle est Miss Bumbum 2019

La mannequin brésilienne Suzy Cortez a partagé une photo rappelant à son public pourquoi elle a remporté deux titres consécutifs de Miss Bumbum en 2018 et 2019 respectivement.

Comme toujours éblouissant avec ses courbes, Cortez laisse très peu à l’imagination quand il commence à publier des instantanés dans ses comptes réseaux sociaux.

Sur une base continue pour ne pas dire que tous les jours, Suzy souffle ses disciples avec ses publications, l’une ou l’autre pose fait Internautes Commencez à voir l’ensemble du répertoire Cortez.

“Juste pour me souvenir que je m’ennuie de Butt World 2019”, le post de Suzy où il se souvient pourquoi il a le meilleur arrière-garde du monde en 2019.

L’avocate a déclaré lors d’une interview qu’elle était d’abord une personne plutôt timide, mais toujours ils ont répété combien elle était belle, jusqu’à ce qu’il ait pu participer à des concours pour se faire connaître et perdre sa peur des caméras.

A partir de ce jour il repoussa sa timidité et a commencé à apprécier les yeux de tout le monde et à accepter les courbes incroyables avec lesquelles il a et à ce jour, il continue à rester en ligne parce qu’il fait beaucoup d’exercice.

Suzy semble prendre une douche dans une baignoire qui a de la mousse, lui donnant le dos à la caméra, vous pouvez apprécier son corps choquant et surtout, son arrière-garde relève un peu les hanches, même s’il ne voit que la moitié, c’est vraiment spectaculaire.

L’une des nombreuses couvertures du magazine Play Boy Suzy Cortez a progressivement gagné du terrain parmi les internautes bien que la plupart de ses abonnés soient de Mexique mais progressivement, elle a attiré l’attention d’autres pays.

Bien que le modèle soit originaire de San paulo, Le Brésil Il vit actuellement à Londres, dans une interview, il a dit qu’il aimait le Mexique et aimerait vivre dans le pays.

