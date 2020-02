SVU ‘est renouvelé pour 3 autres saisons et les fans se réjouissent

Law & Order: SVU est déjà entrée dans l’histoire en tant que série primetime live-action la plus ancienne à ce jour. Maintenant, il fait l’impensable après avoir été renouvelé pour trois autres saisons. Lisez la suite pour en savoir plus et voir ce que les fans disent de cette occasion mémorable.

«Law & Order: SVU» est renouvelé pour 3 autres saisons

– &: (@nbcsvu) 27 février 2020

SVU a un énorme succès et les gens ne peuvent pas imaginer la vie sans elle. L’esprit derrière la série, Dick Wolf, a signé un accord pour SVU avec le studio Universal Television, selon Deadline. L’accord comprend également le renouvellement pour trois autres saisons de la série dramatique à succès de Chicago.

“Dick Wolf a prouvé à maintes reprises qu’il fait

montre que le public aime », a expliqué Paul Telegdy, président de NBC

Divertissement. «Nous sommes ravis, excités et fiers que dans le cadre de cette épopée

traiter avec Wolf Entertainment, le public fidèle de NBC saura que leur

les émissions préférées ont un certain avenir pour les trois prochaines années. »

La saison 21 de «SVU» est spéciale pour une autre raison également

Mariska Hargitay | Banque de photos de Virginia Sherwood / NBC / NBCU via .

SVU peut être la durée de vie la plus longue en temps réel

mais c’est aussi Olivia Benson (Mariska Hargitay) la plus ancienne

caractère dans la même catégorie. Elle est une icône et un modèle pour les femmes

partout. Elle a pris son temps sur la série et en a fait un instrument pour

changement positif dans le monde. Les fans aiment encore plus le spectacle à cause de Hargitay

si nous sommes honnêtes.

Les fans ne pourraient pas être plus heureux du renouvellement de ‘SVU’

SVU est un spectacle pas comme les autres avec les fans les plus fidèles

autour. Ils ne pourraient pas être plus heureux aux nouvelles que leur émission préférée sera

autour pendant encore trois saisons. Quoi de mieux que plus Olivia Benson?

De nombreux fans ont voulu remercier NBC pour le renouvellement de leur

émission préférée. “Merci NBC SVU est super”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

“OMG!!! Saison 22, 23 et 24 !!! Trois. Plus. Saisons,”

un autre utilisateur a écrit.

Un utilisateur a créé un dicton hilarant qui nous a encore

en riant. “Nous ne sommes pas encore DUN DUN. # SVU22 # SVU23 # SVU24 », ont-ils déclaré.

Un autre fan espérait une période de renouvellement plus longue, mais il

prenez aussi les trois saisons. “Tout ce que je dis, c’est que je fais la promotion

# SVU25 depuis l’année dernière. Mais je vais certainement prendre # SVU24 continuons à faire

changer @Mariska », a déclaré un utilisateur de Twitter.

“C’est probablement le seul spectacle qui ne m’ennuiera jamais”,

quelqu’un d’autre a admis.

Un fan est convaincu qu’il peut porter la série à 30

saisons. «Vous pouvez passer à 30 saisons. J’ai la Foi. Ramenez Stabler “, le

Un utilisateur de Twitter a écrit. De nombreux autres fans ont convenu que Elliot Stabler (Christopher

Meloni) devrait revenir, surtout avec trois saisons de plus à combler.

“Ramenez Elliot, vous lâches!” un autre utilisateur a accepté.

Les gens sont vraiment là pour le renouvellement de leur série préférée, Law & Order: SVU. Il y a encore tellement de choses que la série peut faire et nous avons hâte de voir ce que la série nous apportera dans le futur.