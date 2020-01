SVU ‘- Pourquoi ce n’est pas surprenant

Mariska Hargitay est connue pour faire tourner quelques têtes lorsqu’elle passe. Elle est absolument magnifique et quand elle filme une scène, il est difficile de ne pas rester concentré sur elle. Hargitay tournait récemment à Manhattan et elle a fait tourner les têtes et les gens ont remarqué. Continuez à lire pour en savoir plus.

Mariska Hargitay filme «Law & Order: SVU»

Mariska Hargitay | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

D’accord

Le magazine rapporte que Hargitay a récemment été repéré en train de filmer pour Law

& Order: SVU à Manhattan le lundi 13 janvier. Hargitay arborait un

tenue principalement noire. Elle a complété le look avec un grand sac ample et une longue

manteau.

Pendant le tournage, Hargitay est clairement repérée par certains travailleurs de la construction qui peuvent la trouver un peu facile à regarder. Il semble que la situation puisse même être écrite dans un épisode à venir, car la caméra était également là. Les hommes en casques de sécurité s’arrêtent pour regarder Hargitay alors qu’elle passe devant eux et c’est assez visible.

Pourquoi ce n’est pas du tout surprenant pour Hargitay

Mariska Hargitay est plus qu’un peu célèbre, donc les gens qui la regardent ne sont pas inhabituels. Puisqu’elle était également accompagnée d’un caméraman, il est logique que les gens la regardent en se demandant ce qui se passait. Ces hommes, qu’ils la reconnaissent ou non, la fixaient ouvertement.

Ce n’est pas parce que Hargitay est célèbre que c’est la seule raison pour laquelle ils regardaient. En tant que femme, Hargitay et de nombreuses femmes du monde entier savent ce que cela fait d’être regardé, appelé et harcelé. Il est ironique qu’elle filme pour une émission sur les crimes sexuels et qu’elle soit regardée.

Mariska Hargitay a fondé la Joyful Heart Foundation

Hargitay elle-même fait ce qu’elle peut pour aider les femmes victimes d’agression ou de violence sexuelle. Elle a en fait lancé sa propre fondation appelée The Joyful Heart. Hargitay avait les yeux ouverts sur ce qui arrive aux victimes lorsqu’elle travaille sur SVU. Hargitay voulait faire quelque chose pour aider les victimes à guérir du traumatisme qu’elles subissent quotidiennement.

Après avoir reçu de nombreuses lettres de survivants lui disant

de leurs histoires, Hargitay a entrepris de faire quelque chose pour promouvoir la guérison. Elle

voulait répondre à ces gens et elle a commencé sa fondation. le

mission de Joyful Heart est de «transformer la réponse de la société aux agressions sexuelles,

la violence domestique et la maltraitance des enfants, soutiennent la guérison des survivants et mettent fin à

la violence pour toujours. “

Hargitay est un modèle

Hargitay est bien plus qu’une belle et belle actrice. Elle est également un modèle et une avocate pour les moins fortunés et les victimes du monde entier. Elle est considérée comme une créatrice réussie de changement positif.

Malheureusement pour Hargitay et pour être une femme qui a réussi, elle ne manquera pas d’être regardée régulièrement. C’est juste la nature du jeu, mais elle garde les choses ensemble et garde la tête haute. À Mariska Hargitay, nous vous voyons fille et nous vous applaudissons pour tout ce que vous faites. Vous le faites parfaitement, même en étant tout le temps stupéfait.