Swae Lee laisse tomber la chanson surprise «Back 2 Back Maybach»

Pendant qu’il prépare son album solo, Swae Lee réserve aux fans de la nouvelle musique.

La moitié de Rae Sremmurd démarre le week-end du bon pied avec son morceau surprise «Back 2 Back Maybach». Au cours de la production de JAXX, Swae présente son flux mélodique au cours des années 808 percutantes tout en réfléchissant sur l’amour et la vie. «Toute ma vie, j’ai dû me battre / Ai-je réussi à survivre? / Vais-je jamais trouver une femme? », Chante-t-il.

Swae a également partagé une mise à jour de son album solo très attendu. “L’album est presque terminé, c’est pour le plaisir des gens et des fans en attendant !!”, a-t-il déclaré.

Il s’agit de la première musique solo de Swae depuis «Sextasy» de l’année dernière et «Won’t Be Late» assisté de Drake. Il est actuellement en tournée avec Post Malone jusqu’en mars et jouera un set solo à Coachella en avril.

