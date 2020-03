Swae Lee présente la vidéo «Quelqu’un a dit»

Il y a 10 minutes

Swae Lee prend le contrôle de votre téléviseur dans la vidéo de «Someone Said».

Le crooner Rae Sremmurd recrée une célèbre programmation de fin de soirée dans le clip de son nouveau single. Le heartthrob de 26 ans effectue des mouvements chorégraphiés comme un membre du groupe de garçons des années 90 dans un publi-reportage, tout en exécutant une hotline sexuelle et en colportant des serviettes dans un autre.

Swae transpire tout en vendant son programme d’entraînement Swae-Body et frappe la cuisine dans son émission «Cooking with Swae». Le ministre Swae «recueille l’argent comme une église» tout en canalisant son personnage de télévangéliste avant de diriger la salle d’audience en tant que juge Swae Brown.

“Someone Said” arrive avant le prochain album solo de Swae. Il prévoit de sortir plus de pistes solo, mais il a précisé que Rae Sremmurd ne se séparait pas. En fait, le duo prépare SremmLife 4, le quatrième opus de leur série SremmLife.

Je suis bon, Slim Jimmy bien 👌🏽 nous deux individus différents PLUS de chansons SOLO en chemin et SremmLife 4 en chemin nous deux types d’artistes différents et ça a été respecté 🗣

– Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) 1 mars 2020

“Je suis bon, Slim Jimmy bien 👌🏽 nous deux individus différents PLUS de chansons SOLO en chemin”, at-il tweeté, “et SremmLife 4 sur la façon dont nous deux types d’artistes différents et ça va être respecté.”

Il ouvre actuellement pour Post Malone sur son «Runaway Tour», qui se déroule jusqu’au 21 mars, et jouera un set solo à Coachella le mois prochain.

