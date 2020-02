Swae Lee rejoint Arizona Zervas sur le remix de ‘Roxanne’

Tout pour le «Gram.

Arizona Zervas tape Swae Lee pour le remix officiel de son top 5 hit “Roxanne”. Sur son verset Auto-Tuned, l’autre moitié de Rae Sremmurd chante à propos de sa fille qui veut faire la fête toute la nuit. “Elle d’Hollywood, Hollywood / Never could trip ’cause the money good”, explique Swae. “Hollywood, Hollywood / Dépenser l’argent de papa dans le portefeuille.”

Plus tôt ce mois-ci, Arizona et Swae ont effectué le remix ensemble lors de l’arrêt de Chicago lors de la «Runaway Tour» de Post Malone.

La vidéo de «Roxanne» a été publiée plus tôt ce mois-ci, alors que la chanson a été certifiée double platine et atteint le n ° 4 du Billboard Hot 100. Pendant ce temps, Swae prépare son album solo et a récemment sorti un nouveau titre intitulé «Back 2 Back Maybach . “

