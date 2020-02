Swae Lee sort un nouveau single ‘Someone Said’

Star solo.

Alors qu’il se prépare pour son nouveau projet, Swae Lee livre son dernier single «Someone Said». Sur la piste mélodique, l’autre moitié de Rae Sremmurd se montre avec ses rimes sirupeuses tout en reprenant son slogan, qu’il a popularisé sur “Sicko Mode” de Travis Scott.

«Tu ressembles à mon apéritif / je m’habille tout juste de publicité», se vante Swae.

Plus tôt ce mois-ci, il a abandonné son morceau surprise «Back 2 Back Maybach», qui faisait suite à «Sextasy» de l’année dernière et à «Won’t Be Late» de Drake. Swae a récemment collaboré avec Arizona Zervas sur le remix de «Roxanne» et se produira à Coachella en avril.

