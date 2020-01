Swae Lee veut chanter l’hymne national au Super Bowl

il y a 3 heures

Swae Lee jette son chapeau dans le ring.

Le crooner Rae Sremmurd a exprimé son désir de chanter l’hymne national au Super Bowl. Tout en parlant avec TMZ, le hitmaker “Unforgettable” a fait son pitch à la NFL.

“Pour la NFL et toutes les personnes les plus haut placées, je vous en prie, je voudrais chanter la prochaine”, a déclaré Swae, qui a effectué une interprétation impromptue de sa voiture.

Swae devra cependant attendre au moins jusqu’à l’année prochaine. Demi Lovato devrait jouer “The Star Spangled Banner” au Super Bowl LIV de cette année à Miami le 2 février. “Je sais qu’elle va le tuer”, a ajouté Swae.

Parmi les anciens interprètes de l’hymne national, citons Whitney Houston, Beyoncé, Mariah Carey, Diana Ross, Lady Gaga et Christina Aguilera.

En attendant, Swae travaille sur son album solo et jouera son propre set à Coachella en avril. L’année dernière, il a sorti une paire de singles, «Sextasy» et «Won’t Be Late» avec Drake.

