“Swallow” la bande-annonce douloureuse du film d’horreur féministe de Carlo Mirabella-Davis [Video]

À la suite de sa première à Tribeca au début de cette année, IFC Films a fixé Avaler, le premier long métrage de Carlo Mirabella-Davis, pour une sortie sur les plateformes VOD 6 mars 2020.

Swallow est décrit comme un «film d’horreur féministe», avec Haley Bennett dans le rôle principal.

Dans le film, “Une femme au foyer nouvellement enceinte (Bennett) développe une étrange et dangereuse contrainte de consommer des objets non comestibles.”

«Comme son mari (Austin Stowell) et sa famille se resserrent et exercent plus de contrôle sur sa vie, elle est obligée de faire face au sombre secret derrière son obsession incontrôlable. »

Elizabeth Marvel, David Rasche, Laith Nakli, et Denis O’Hare également star.

Voici la première bande-annonce du film.