«SWAT» Lina Esco présente la révélation de Chris «Deep, Dark Secret»

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur CBS ’S.W.A.T. (Les mercredis à 10 / 9c), le mouvement des droits des hommes atterrit sur le radar de l’équipe, déclenchant une série d’événements qui mèneront l’officier Chris Alonso à débattre de la révélation de la raison «très personnelle» pour laquelle elle est devenue flic. TVLine a invité le vétérinaire de la série Lina Esco à prévisualiser le dilemme de Chris, en raison de ses craintes que l’équipe ne soit au courant de son “secret profond et sombre”.

TVLINE | Cette semaine, l’émission s’attaque au mouvement des droits des hommes. À quoi cela ressemble-t-il sur S.W.A.T.?

Cet épisode a été écrit par Sarah Alderson, et il est basé sur des histoires vraies sur les groupes de défense des droits des hommes – et cela devient évidemment quelque chose de personnel pour Chris et quelque chose qu’elle veut assumer. C’est ce qui commence l’épisode, quand ils découvrent qu’il y a un groupe d’hommes derrière ces attaques dangereuses qui se produisent.

TVLINE | Lynch finit par demander à Chris de faire de la presse au nom de S.W.A.T. Dans quel but et quelle est la réaction de Chris à cette idée?

La raison n ° 1 pour laquelle elle ne veut pas faire cette interview est: “Pourquoi lui demandent-ils et ne demandent-ils pas à l’un des gars?” Et c’est ce qui se passe dans le vrai S.W.A.T. [Female team members] je ne veux pas me sentir comme si elles étaient plus importantes que les gars, ou simplement parce qu’elles sont la seule femme de l’équipe à avoir ce genre d’attention, surtout dans ce climat. Mais aussi, nous n’avons pas vraiment touché à la trame de fond de Chris, pourquoi elle est devenue flic, et c’est une question très chargée pour elle. Elle ne veut pas le divertir ou creuser plus profondément, ni en parler à ses coéquipiers parce que c’est évidemment une chose très personnelle qui lui est arrivée.

TVLINE | Jusqu’à présent, nous avons appris que lorsque Chris avait 13 ans, sa mère est décédée lors d’un délit de fuite. Et à 15 ans, Chris a été enlevé dans un cas d’identité erronée. Quelles nouvelles choses allons-nous apprendre sur elle cette semaine?

Nous allons apprendre qu’elle a été violée, et c’est la raison principale pour laquelle elle voulait devenir flic – faire ce qu’elle peut pour que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre, et si c’était le cas, elle serait là pour tenir ça. personne responsable. Elle voulait être un protecteur et un bouchon de ces incidents qui se produisent et se propagent.

TVLINE | Et c’est quelque chose qu’elle n’a encore dit à personne dans l’équipe, même hors écran?

D’accord, parce que c’est la chose – elle ne veut pas être minée, elle ne veut pas que les gens éprouvent de la pitié pour elle ou pour elle d’être considérée comme une victime. Que se passe-t-il avec les personnes qui ont été violées ou agressées sexuellement? qu’ils préfèrent se tenir profondément à l’intérieur et se normaliser, plutôt que d’en parler et de ressentir l’inconfort qui vient de partager quelque chose de si embarrassant et profond. En parler, ouvrir cette boîte de vers ne fera qu’empirer les choses pour elle – du moins, c’est l’histoire qu’elle a créée dans sa tête à propos de l’ouverture et de la discussion. Nous allons voir la première partie de ce à quoi cela ressemblerait si quelqu’un décollait la première couche de peau, en termes de conversation sur un viol.

C’est une très, très, très grande raison pour laquelle elle est devenue flic, et c’est aussi une chose très, très, très compliquée de commencer à imaginer à quoi cela ressemblerait si ses coéquipières le savaient. Elle ne veut pas être victime. Elle ne veut pas qu’elle la regarde différemment. Mais encore une fois, c’est la ligne mince de: «Devenons-nous silencieux? Si tel est le cas, qu’est-ce que cela va faire, sans que je dise quoi que ce soit au lieu de me mettre là-bas, d’en parler et de m’assurer que cela ne se reproduise pas en créant une conversation beaucoup plus grande? ” Vous voyez ce débat dans les deux sens, “Dois-je le faire ou non?” Les choses devront devenir vraiment mauvaises pour elle de décider de parler, peu importe la douleur, le coût, les ramifications ou le risque.

REGARDEZ UN EXCLUSIF S.W.A.T. APERÇU

TVLINE | Enfin – et sur une note plus légère – j’essaie de me rappeler si le truc est complètement derrière Chris maintenant. Je sais que dans un épisode de fin novembre, elle s’est fait prendre en train de dire au revoir irlandais à Kira et Ty….

Ce qui se passe avec les relations de couple, c’est qu’à un moment donné, elles ne sont pas autonomes. À un moment donné, quelque chose se produit, ou deux personnes finissent par dire que cela ne fonctionne pas, ou la nouvelle personne finit par tomber amoureuse de l’une d’entre elles et en quelque sorte rompt le tout. Alors oui, ça s’est un peu effondré quand Chris s’est rendu compte que ces gens allaient encore se marier, et que les choses allaient continuer comme elles étaient, et elle allait toujours être la troisième roue. Chris devait s’en éloigner, peu importe combien elle aimait Kira.

Vous voulez plus de scoop sur S.W.A.T., ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.