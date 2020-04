«SWAT» Saison 3 Episode 17: Shawn Ryan, Jay Harrington sur Suicide Arc

HISTOIRES CONNEXES

CBS ’S.W.A.T. Ce mercredi, l’équipe a couru pour retrouver l’ancien chef d’unité Buck après qu’il soit tombé ostensiblement hors de la grille et ils ont réalisé qu’il prévoyait de se faire du mal. Alors que cette chasse à l’homme se déroulait en flash-back, nous avons vu chaque membre de l’équipe discuter avec un conseiller des difficultés mentales et émotionnelles inhérentes à leur travail, sans pour autant révéler le sort ultime de Buck.

Au milieu de l’heure, Buck (joué par Louis Ferreira) a été retrouvé par téléphone – vivant, dans un restaurant, mais ne voulant pas entendre Hondo (Shemar Moore) et reporter ce qu’il avait l’intention de faire. Heureusement, Deacon (Jay Harrington) a trouvé son ami et collègue de longue date assis près d’un lit de rivière, une arme de poing à ses côtés. Et bien que Buck semblait assez résigné pour mettre fin à sa vie, les paroles de Deacon, ainsi que celles de son successeur Hondo et protégé Jason Street (Alex Russell), l’ont finalement convaincu de ne pas le faire – ne serait-ce qu’en raison de l’immense sentiment de perte qu’il laisserait à ses amis et famille avec.

ÉCRASER. Le showrunner Shawn Ryan, bien sûr, a abordé ce sujet pendant son séjour sur The Shield, où – pas de spoilers, pour quiconque en pleine quarantaine – le suicide a mis fin à la vie d’au moins deux personnages.

“Je ne sais pas que nous avons fait les recherches sur The Shield que nous avons faites sur S.W.A.T”, partage Ryan avec TVLine. «Ce sont des histoires que nous avons en quelque sorte abordées du point de vue de l’intrigue, mais dans ce cas, cela découle vraiment des recherches que nous avons faites. Par exemple, j’ai été stupéfait d’apprendre, comme nous le disons dans l’épisode, que plus d’officiers meurent de leur propre main que dans l’exercice de leurs fonctions. Et j’ai toujours été fasciné, en revenant à l’Unité, par ce prix mental que les premiers intervenants – qu’ils soient dans l’armée ou dans l’application de la loi – paient, et l’angoisse qu’ils traversent, pour faire le travail que nous attendons d’eux faire, pour nous garder en sécurité. “

Ryan dit que S.W.A.T. en règle générale, le temps de préparation «pour faire des choses comme les grandes cascades ou trouver de grands endroits difficiles à obtenir» est plus long – ou, dans ce cas, pour étudier un sujet comme la dépression policière et le suicide. À cette fin, il a chargé l’écrivain Ryan Keleher de «trouver les bonnes personnes à qui parler, de parler à toutes les personnes à qui parler, puis de trouver la meilleure façon de raconter l’histoire».

Quant à la tactique que Deacon, Hondo et Street emploient pour finalement sauver la vie de Buck – ce qui en fait essentiellement à leur sujet, et la perte profonde avec laquelle ils devraient vivre – Ryan dit: «Beaucoup de temps ces gens se sentent si seuls et isolés ils ne reconnaissent pas l’importance qu’ils ont dans la vie des autres. »

Ryan cite The Bridge, un documentaire de 2006 sur les personnes qui ont sauté du Golden Gate Bridge. Parmi le petit pourcentage de personnes qui ont survécu au saut, certains ont dit «presque immédiatement, il y avait un regret instantané. Par exemple: «Je ne veux pas vraiment mourir.» Les agents qui parlent à Buck ont ​​donc vraiment mis l’accent sur ce que cette loi ferait pour eux et leurs proches, car beaucoup de personnes en crise ne pensent qu’à leur propre sort. douleur.”

Bien que Buck vivra pour voir un autre jour, l’épisode sombre n’a pas été fait au service de réalités austères. Parce qu’à la toute fin de l’heure, au cours de sa session en tête-à-tête avec le conseiller, Deacon a confié, et est tombé en panne émotionnellement dans le processus, qu’il a également pensé à mettre fin à tout cela, en particulier à l’époque de la saison dernière que son la famille était dans une situation financière difficile. Et avec le fait que Hondo a reçu le commandement de S.W.A.T., au lieu de lui, pour toujours sur son cerveau.

“Les trucs de Hondo du pilote, j’ai dit aux scénaristes que je ne laisserai jamais ça passer”, a déclaré Jay Harrington, le représentant de Deacon, à TVLine. «Il a pris mon travail – je peux l’avoir. Donc, quand nous avons eu un épisode où je parlais à un gars de ne pas se tirer dessus, et j’ai dit: “ J’ai peut-être aussi eu une fois un pistolet sur le visage ”, j’ai poussé pour cela, et j’étais content qu’ils a fait cela comme un œuf de Pâques auquel nous pourrions arriver un jour. Et bien sûr, nous y sommes. “

Comment Harrington s’est-il retrouvé dans un tel endroit de pure vulnérabilité? «J’ai exploité certaines choses personnelles que j’ai vécues», partage-t-il. «Avant S.W.A.T., je n’avais pas vraiment travaillé depuis quelques années. Les choses étaient difficiles là-bas. Et je me mariais, amenant quelqu’un d’autre dans le mix pour la première fois. [As an actor] il y a des moments où c’est la fête ou la famine, et quand c’est la famine et que vous êtes seul, vous vous dites: “Je m’en sortirai.” Mais amener quelqu’un d’autre… il y a des pressions qui vont avec. “

“Quand nous l’avons tourné, je ne savais pas que j’allais devenir émotif, parce que c’est une chose difficile à faire, surtout à maintes reprises, prise après prise …”, poursuit Harrington. “Je voulais juste apporter la réalité de ce sur quoi nous avons travaillé pour le personnage de Deacon pendant toutes ces années.”

Sur une note beaucoup plus légère, Harrington suggère qu’en parlant à la caméra pour cette révélation à la première personne, «je tapais dans [his two-season comedy] Mieux vaut Ted, où je parlerais directement au quatrième mur et le casserais! »

Pour aller de l’avant, Harrington dit que l’engagement de Deacon envers la thérapie continue ne va pas sans autre mention.

“Nous avons un épisode à venir où un officier en uniforme sur une scène perd un partenaire, et je la sorte de côté, en disant:” Il y a des gens avec qui vous pouvez parler. “La façon dont ils l’avaient écrit était:” J’ai lui ai parlé, et elle m’a aidé », mais j’ai demandé:« Pouvons-nous changer le temps? Est-ce que ça peut être “je pense que je vais mieux”? “Je pense que ça m’aide”? Parce que je ne voulais pas qu’il soit attaché à un arc. “

Le diacre qui franchit cette étape, dit Ryan, représentait «l’un des principaux objectifs de cet épisode – montrer qu’il faut vraiment de la force et du courage pour dire:« C’est ce que je ressens, c’est ce que j’envisage, et je besoin d’aide. “Vous n’auriez pas de problème à dire:” J’ai un cancer et j’ai besoin de l’aide d’un médecin. “Votre cerveau fait partie de votre corps, et c’est quelque chose qui a tout de même besoin d’attention.”

Si vous songez à vous suicider, si vous vous inquiétez pour un ami ou un être cher, ou si vous souhaitez un soutien émotionnel, appelez le numéro sans frais de la Ligne nationale de prévention du suicide: 1-800-273-TALK (8255)