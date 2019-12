Swizz Beatz a un message pour bébé maman tout en dansant avec sa mère

Maman Dean est apparemment une vraie.



Ils sont salués pour être l'un des couples les plus heureux du hip-hop, mais Swizz Beatz et Alicia Keys ont récemment été confrontés à un drame sur les bébés mamans. Le super-producteur primé et sa femme superstar tout aussi talentueuse et acclamée apprécient leur famille recomposée depuis des années, et il semblait que tout le monde s'entendait dans les coulisses. Cependant, Jahna Sabastian, la chanteuse britannique qui est la mère de la fille de Swizz, Nicole Dean, âgée de 11 ans, a récemment dévoilé publiquement ses griefs avec Alicia.

Selon un long post Instagram publié par Jahna, Alicia dépasse ses limites. Jahna a affirmé que Nicole appelait Alicia "Umi", qui est traduit par "Mère" en arabe. Swizz applaudit à Jahna en lui disant que personne n'avait forcé Nicole à donner ce titre à Alicia. "Nous venons de parler au téléphone et vous n'aviez rien à dire, vous étiez tous doux et gentils !!" il a répondu. "Vous connaissez mon numéro, si vous avez un problème, appelez-moi !! Arrêtez-le !!!"

Jahna a pris une autre photo subliminale des médias sociaux contre Alicia en partageant un article d'Oprah Winfrey sur les beaux-parents et comment les enfants ne devraient pas appeler les belles-mères "maman". Swizz est resté silencieux cette fois-ci, à part partager des photos aimantes de sa grande famille et d'Alicia. Sur une photo, Nicole se tenait à côté de sa belle-mère. Un commentateur a remarqué et fait remarquer que Jahna ne serait pas heureuse. Swizz a poliment répondu que Nicole se tenait là où elle voulait se tenir.

Dans un article de suivi, le rappeur-producteur a partagé une vidéo de lui dansant avec sa mère. "Ces BMs qui jouent avec moi comme ma mère ne portent pas toujours les 40 BX", a écrit le natif du Bronx sur la vidéo. Dans la légende, il a ajouté: "Danse avec maman 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍ ♂️. " Vérifiez tout ci-dessous.

